Funds forældre: Her kan børnene gro i deres eget tempo

Heidi Lykke Schultz, Odense C. Mor til Felix i 0. klasse og Noah i 6. klasse og formand for skolebestyrelsen

- Vi har valgt skolen af to forskellige årsager. For Felix handlede det om at finde en skole, hvor vi kunne se ham trives og fungere. Han er en krudtugle - en kreativ vildbasse - og han skal have indlæring på en anden måde, hvor der er mere plads til kreativitet og til at se det enkelte barn.

- Noah har gået i folkeskole, men trivedes ikke med prøver, karakterer og test og det pres, det giver hele tiden at skulle præstere godt. Det har ikke været godt for hans selvværd.

- Fund Friskole er en oplagt mulighed og et paradigmeskifte i forhold til at tænke skole. Det er et opgør med præstationskulturen og skynden sig gennem både barndom og uddannelsessystem. Her får børnene mulighed for at vokse og gro i deres eget tempo, og det er jeg ret vild med.