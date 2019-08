Fuldt hus til maratonsang: Odenseanerne sang i seks timer

Klog af skade var veninderne Else Hansen og Inga Oceansey fra Vissenbjerg kommet i god tid søndag formiddag for at sikre sig en plads til årets maratonsang i Den fynske Opera. De to tidligere lærer-kollegaer elsker at synge og ville heller ikke i år gå glip af det populære arrangement på HCA Festivals. Sidste års trængsel ved arrangementet havde gjort indtryk.

Alle, der kom fra morgenstunden i år, fik imidlertid en plads i god ro og orden, og velkomsten lød fra journalist og forfatter Frode Muldkjær, der - hvis han selv skulle sige det - havde valgt en voldsomt provokerende sang som indledning til arrangementet.

Med nummer 162, "Den danske sang er en ung blond pige", med tekst af Kai Hoffmann og musik af Carl Nielsen, kom maratonsangen godt i gang, og herefter var der plads til både de kendte og mindre kendte sange fra Højskolesangbogen inddelt i samme temaer, som sangbogen. 12 sangværter fra Odense sørgede for at vælge sange ud og sige lidt bevingede ord indimellem. I løbet af de seks timer, sangarrangementet varede, blev der sunget godt 70 sange akkompagneret af syv forskellige pianister.

Der var ikke mange sange, de rutinerede korsangere Else Hansen og Inga Oceansey ikke kunne synge med på, for hver fredag synger de to højskolesange i halvanden time sammen med 50 til 60 andre i Vissenbjerghus. Hver 14. dag synger de desuden i deres eget kor af pensionerede lærere fra Vissenbjerg Skole.

- Man bliver jo så glad af at synge, lød den enkle forklaring fra Else Hansen, da veninderne lod stemmen hvile og fik tid til lidt mad i frokostpausen.