En 29-årig mand var så meget oppe at ringe i sin beruselse, at politiet så sig nødsaget til at anholde ham, da han skabte uro i Store Gråbrødrestræde. Det skete klokken 2.05 natten til lørdag, hvor han forinden også fik råbt ukvemsord efter politiet. Han blev løsladt lørdag - med en sigtelse for at overtræde ordensbekendtgørelsen.