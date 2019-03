Campen Auktioner svinger hammeren over et stykke danmarkshistorie, når verdens største Gasolin-samling 30. marts sættes på auktion på Værket.

Randers: - Man glemmer alt det sure. Alle de timer med katalogisering. For når man får lov at svinge hammeren over et stykke danmarkshistorie - ja, vores allesammens kulturarv - så findes der ikke noget bedre, lyder det fra en kisteglad Peter Lund fra Campen Auktioner. Han kan slet ikke tørre smilet af sine læber, mens han fortsætter:

- Det er det mest fantastiske. Det giver et sus uden lige. Det er once in a lifetime. Jeg elsker, når man kan kigge ud på byderne i salen, nogle sidder helt ude på kanten af stolen, spændte på om det er dem, der får hammerslaget på varen.

Peter Lund fortæller om Campen Auktioners specialauktion over verdens største Gasolin-samling.

Allan Sund fra Hadsten har samlet på alt, der har med Gasolin at gøre, siden sin konfirmation først i 80'erne. Det begyndte med et kassettebånd, og endte som verdens største samling bestående af over 2000 Gasolin-effekter, og det er dem, der nu skal under hammeren.

Allan Sund gik bort i 2015, og familien har nu valgt at afhænde det meste af samlingen. Der er mange unikke ting på auktionen. Bland andet et fejltryk af den blå udgave af LP'en Live I Skandinavien (Gøglerens Aften). Den findes kun den ene.

Også katalognummer 148 bliver der rift om, der findes det ene eksemplar. LP'en der har titlen Tivoli blev aldrig udgivet. Den er stemplet "Cancelled" og er nok den mest sjældne af alle Gasolin-plader.

Samlingen er et stykke danmarkshistorie. Den indeholder alt fra instrumenter, Bjørn Uglebjergs trommesæt, plakater, testtryk, pressemeddelelser, billetter, en lille tændstikæske, LP'er, singler i kassevis og platin-, guld- og sølvplader. Autografer på mange af effekterne.

Peter Lund og Campen Auktioner har brugt mere end 30 dage på at gøre auktionen klar. Og på selve dagen er de 20 mand på job. Den fysiske auktion finder sted på Værket 30. marts, men der er mulighed for at forhåndsbyde på nettet indtil fredag 28. marts klokken 20. Derudover er der tre netauktioner, som slutter søndag 7. April.