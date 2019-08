BULLERUP: 50 fuglekassser skal samles, og et bogbytteskab sættes op i Kvarterparken, det grønne område på hjørnet af Skovhaven og Brolandvej. Et tilskud fra den kommunale ældrepagt giver penge til materialerne, og søndag den 15. september går det løs fra klokken 10. Vil man samle en fuglekasse med sit barn eller barnebarn, så kræver det tilmelding til Lene Munk på 30 95 41 55 eller på lenemunk1970@live.dk. Der er 50 kasser, og det gælder om at komme først til mølle. /RAS