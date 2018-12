Frustrationerne flød: - Buschauffører knækker på stribe

Regionens buschauffører havde inviteret politikere til lyttemøde mandag aften i 3F's lokaler på Skibhusvej. Der blev talt frit fra leveren fra de pressede chauffører, som sjældent når at tømme blæren på en arbejdsdag.

Der er ledige pladser i bussen, da mandagens lyttemøde i 3F's lokaler på Skibhusvej er ramme for et lyttemøde, hvor buschauffører fra regionen kan lufte deres frustrationer. Det sker over for nogle af de politikere, som er med til at træffe beslutninger om, hvordan busdriften i regionen, på Fyn og ikke mindst i Odense skal se ud i fremtiden. Da mødet indledes, sidder Jesper Hempler, lokalpolitiker for SF i Kerteminde og bestyrelsesmedlem i Fynbus, samt Leif Rasmussen, næstformand i Miljø, Teknik og Plan for Socialdemokraterne i Assens Kommune samt bestyrelsesmedlem i Fynbus, ved panelbordet. De har udsigt til 20 buschauffører, som lige skal sætte mundtøjet i det rigtige gear, før frustrationerne slippes løs. Susan Martini lægger fra land. - Jeg er netop fratrådt efter 13 år hos Arriva, og det er enormt frustrerende at vælge et job i servicebranchen, som bliver forringet så grelt, at man ikke er i stand til at yde den service, man er ansat til. Det er krænkende, man skal tænke over, hvad man indtager af væske, fordi man ikke har mulighed for at komme på toilettet. Det er nedværdigende at blive skældt ud, når man kommer for sent, fordi man ikke altid kan køre til tiden. Man er bare mødt ind om morgenen på sit arbejde for at gøre sit bedste, siger Susan Martini. Hun mener, det er en branche, der har brug for at blive tilgodeset, så der kan komme markant bedre forhold. - Vi har chauffører på landsplan, som knækker sammen på stribe. Folk får blodpropper på grund af stress. Folk bliver langtidssygemeldte og bliver inkontinente, hvilket der foreligger dokumentation for. Det store spørgsmål er, om dem, der sidder og beslutter, hvordan vilkårene er for chaufførerne, selv kunne tænke sig sådan en arbejdsdag, spørger Susan Martini retorisk de to politikere, inden hun opfordrer sine chaufførkolleger om at komme ud af starthullerne.

Finn Wagner (tv i rød trøje) lytter på de fire politikere, som mødte frem. Foto: Simon Staun

Madpakke eller toilet? Finn Wagner, chauffør for Tide og bestyrelsesmedlem for Landsklubben af Bybus- og Rutebilchauffører, er den næste, som tager ordet. - Da man havde regionaltrafikken i udbud, burde Fynbus nok have tænkt lidt over, hvad det koster at have en rutebil kørende på gaderne. Alligevel vælger man et udbud, der ligger 23 millioner kroner under det næstbilligste bud. Det siger sig selv, at sådan et budselskab skal ud og spare enormt mange penge. Det er derfor, vi chauffører ofte står med madpakken i hånden og skal vælge mellem den eller et toiletbesøg, fordi der kun er tid til en af delene. Det er minuttyranni, som skyldes, at der kun er fokus på bundlinjen, siger Finn Wagner, der har kørt bus i knap 16 år. Michael Witek, medlem af byrådet for Socialdemokraterne i Odense Kommune, når lige at få det sidste af svadaen med. Han beklager, at han kommer for sent til mødet. - Det skal du ikke være ked af. Busserne kommer også tit for sent, konstaterer Susan Martini og får alle fremmødte til at le. Kurt Pedersen, chauffør ved Keolis, mener ikke, der er så meget at le ad. - Jeg undrer mig over, om de forskellige instanser slet ikke taler sammen om de problemer, vi har i Odense? Fynbus melder ud, at man kan spare et minut eller to på en tur gennem Odense, hvilket kan give en årlig besparelse på syv millioner kroner. Samtidig siger Odense Letbanes direktør, at næste år bliver det mest kaotiske rent trafikmæssigt i forhold til letbanebyggeriet. Fynbus lover kunderne hurtigere transport fra a til b, mens letbanen siger, at det ikke kan lade sig gøre. Hvem får øretæverne, når det går galt? Det gør vi, der møder kunderne ansigt til ansigt. Møgfaldene tærer på kræfterne, siger Kurt Pedersen.

De fire politikere Leif Rasmussen, Jesper Hempler, Karsten Hønge og Michael Witek var mødt op til lyttemødet. Foto: Simon Staun

Presset til det yderste Jesper Hempler, der konsekvent kaldes Claus, som hans bror hedder, forstår frustrationerne. - Sidste gang, jeg skulle til 3F-møde, kom jeg for sent. Fordi bussen fra Kerteminde var forsinket. Jeg forstår til fulde, hvorfor kunderne bliver sure, og jeg kan love for, at som bestyrelsesmedlem i Fynbus har jeg også oplevet at få skæld ud. Det er bare på en anden måde end jer, fordi verden er indrettet sådan, at I er tættest på kunderne, siger Jesper Hempler. Hans partikammerat, folketingsmedlemmet Karsten Hønge, dukker også op. Hans forsinkelse skyldes dog ikke en forsinket bus, men derimod et andet møde. Han når dog at lytte. - Vi er glade for, at der kommer nogen og lytter i dag. Men meget at det, vi fortæller i dag, har vi sagt så mange gange gennem så mange år, uden at nogen har lyttet. Det går ud over os, der sidder i busserne hver dag og er presset til det yderste. Man kan ikke fylde mindre brændstof på en bus, men man kan i stedet sørge for, at chaufførerne ikke kan komme på toilet. Det er efterhånden uudholdeligt, siger Finn Wagner. Michael Witek opfordrer chaufførerne til fortsat at stå sammen nu, hvor de har momentum. Og befolkningens opbakning. - Man siger: "Når nok er nok, flyver fuglene i flok". Det er det, der sker lige nu, hvor chaufførerne i hele landet snakker med én samlet stemme. Når man er sur, frustreret og ked af det, er det godt at være sammen om det. Når I står sammen, lytter modtageren på en anden måde. Derfor bliver I taget alvorligt. Det, I fortælles os i aften, tager vi med videre, garanterer Michael Witek.

22 chauffører fra forskellige selskaber fortalte om en dagligdag uden frokost- eller toiletpauser. Foto: Simon Staun

Kurt Pedersen, siddende som nummer to fra højre, berettede om en dagligdag med mange verbale øretæver. Foto: Simon Staun