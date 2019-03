En kerne af frivillige arbejder på databasen Fynske Billeder og uden dem, var det umuligt at løfte opgaven. Snart venter en endnu større opgave for Historiens Hus og Stadsarkivet.

Man bliver næsten rundtosset og forpustet, hvis man begynder at stirre på tallene. 900.000 negativer blev det til, da Fyens Stiftstidende fotografer fra 1943 og frem til 1970 skildrede livet i Odense og fra starten af 60'erne også resten af Fyn. Næsten 70.00 af dem er nu søgbare på databasen fynskebilleder.dk og frivillige knokler lige nu med at kigge 125.000 negativer igennem, der er scannet ind og blevet gjort tilgængelige.

Nå, ja. Så har de også 6-7000 A4-sider med fotooplysninger som de kan støtte sig til, når de skal registrere negativerne digitalt. Og arkivar Johnny Wøllekær lægger da heller ikke skjul på, at det er en vigtig opgave de frivillige udfører.

- Uden de frivilliges hjælp var det umuligt at nå dertil, hvor vi er i dag. Det er et enormt arbejde de udfører og vi kan sagtens bruge flere, der kunne synes det var spændende at være med til at registrere de her fotos, siger Johnny Wøllekær.

Bliver man frivillig, så får man adgang til bagsiden af databasen, hvor man kan skrive direkte ind i systemet. Det er der en gruppe på knapt 20 der gør. Nogle derhjemme andre i grupper på Historiens Hus.

- For nogle er der også noget socialt i det. Det at mødes om opgaven giver dem også noget, siger Johnny Wøllekær.

Har man ikke mod på ligefrem at blive frivillig, så kan man også oprette sig som bruger på databasen og få mulighed for at skrive beskeder under de mange fotos. Beskeder der med tiden også kan glide ind i systemet og gemme historien for eftertiden.

Og billeder bliver der formentlig flere og flere af. Stadsarkivet/Historiens Hus har med en donation fra Den Fynske Bladfond fået mulighed for at købe en scanner, der gør det muligt at scanne billederne ind selv, i stedet for at betale et firma for at gøre det. Også det skal de frivillige hjælpe til med.