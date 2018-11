Frifundet i retten: Dreng kastede tyggegummi ned på bil fra gangbro

En 16-årig dreng kunne efter rettens mening ikke dømmes for at have forvoldt fare for bilisters liv eller førlighed, men fik sig en alvorlig lærestreg.

En 16-årig dreng fik sig mandag en alvorlig læresteg, men ingen dom, for at have kastet og sparket et stykke tyggegummi efter en bil fra en gangbro i Odense.

Drengen var tiltalt for den 25. oktober 2017 ved middagstid at have forvoldt fare for flere bilisters liv eller førlighed ved at have kastet et stykke tyggegummi på en bil, som kom kørende i sydlig retning ad Ejbygade i det østlige Odense. Det skete fra en cykel- og gangbro på Kertemindestien, hvor den krydser Ejbygade.

Tyggegummiet ramte først forhjelmen og derpå forruden på en bil. Den mandlige bilist standsede sin bil, og sammen med to andre bilister, som også var standset som følge af tyggegummikastet, løb de op på gangbroen. Her blev den 16-årige udpeget som gerningsmand.

Det erkendte han for så vidt også i retten, men sagde, at han ikke kastede tyggegummiet. Tværtimod havde han spyttet det ud af munden, og da det lå på asfalten på gangbroen sparkede han til det. Derved røg det ud over kanten, og i det samme kom bilisten kørende.