Frifindelse i voldtægtssag i Munke Mose: Anket til landsretten

Retten i Odense frifandt for to uger siden to unge mænd i en voldtægtssag. Nu er frifindelsen blevet anket af Statsadvokaten til domfældelse i Østre Landsret. Arkivfoto: Michael Bager

To unge mænd på 24 år og 25 år blev for to uger siden frifundet i sag om voldtægt af ung kvinde på bænk i Munke Mose. Nu har Statsadvokaten anket frifindelsen til Østre Landsret.

To unge mænd fra Odense troede sig i første omgang frifundet i en voldtægtssag fra Munke Mose, for nu er sagen blevet anket til Østre Landsret af Statsadvokaten. De to unge mænd på henholdsvis 24 år og 25 år blev for to uger siden frifundet ved Retten i Odense, fordi den ikke fandt tilstrækkeligt bevis for, at de havde begået voldtægt mod en ung kvinde på en bænk i Munke Mose. De unge mænd var glade, og den ene fik et ordentligt lidenskabeligt kram af sin ekskæreste, men nu skal de gennem hele retssagen forfra, når landsretten i det nye år skal behandle den. Ifølge anklageskriftet begik de unge mænd voldtægt mod kvinden natten til den 15. september 2018. Det skete ved, at den 24-årige holdt kvinden, mens den 25-årige tiltvang sig fuldbyrdet voldtægt. Egentligt var alle tre parter i sagen enige om hændelsesforløbet indtil episoden i Munke Mose, for de havde siddet og drukket på Heidi's Bier Bar og var sammen i noget beruset tilstand gået til åen for at bade. Her sluttede enigheden så også. Kvinden mente, hun var blevet voldtaget, mens den 25-årige mente, han var stoppet efter i 10-15 sekunder at have penetreret hende og trukket sig tilbage, fordi hun bad ham stoppe, og den 24-årige havde i øvrigt slet ikke opdaget noget, selv om han sad på samme bænk, hvor det hele skete. Den 24-årige erkendte i retten, at han havde sex med kvinden. Ifølge offerets forklaring protesterede, græd, sprællede og sparkede hun ud efter de to unge mænd under episoden, og hun forsøgte at vride sig løs, råbe op og græde endnu mere.

Frivilligt eller voldtægt Retten, dvs. en dommer og to domsmænd, var dog heller ikke enig om hændelsesforløbet efter at have lyttet til de tiltaltes forklaringer, offeret, offerets mor og andre vidner. To ud af tre vurderede, at der ikke var tilstrækkeligt bevis for, at det skulle være voldtægt frem for frivilligt samleje, der fandt sted den septembernat. Dermed lyttede to tredjedele af retten til de to forsvarere, der blandt andet under deres procedure havde lagt vægt på, at kvinden på grund af beruselse havde flere sorte huller, hvor hun ikke kunne huske noget. Anklageren derimod mente, at de to unge mænds meget forskellige forklaringer vidnede om to mænd, der vidste, de havde gjort noget forkert. Han krævede dem hver især idømt mellem tre og tre og et halvt års fængsel. Det er endnu uvist, hvornår sagen kommer for Østre Landsret.