Frem med spraydåsen: Dyrskue vil bekæmpe graffiti med graffiti

Det Fynske Dyrskue er trætte af at skulle male graffiti på dyrskuepladsens bygninger over i tide og utide. Derfor beder de nu Odenses graffitimalere om hjælp.

Hver gang, der skal holdes dyrskue i Odense, er det den samme historie. Stalde og andre bygninger bliver gang på gang skændet af graffitihærværk, så de flere gange i løbet af året er nødt til at få et friskt lag maling. Blot for at blive overmalet ind- og udvendig af graffiti få dage efter. Det er på trods af, at bygningerne låses af, og vagter patruljerer området om natten.

Nu har Det Fynske Dyrskue besluttet sig for at bekæmpe ild med ild.

- Vi har gennem længere tid haft dialogen omkring dyrskuepladsens bygninger og mulige løsningsmuligheder. Nu er vi blevet enige om, at vi gerne vil have noget flot graffiti, som kan få lov til at blive der, siger Alex Nielsen, der er chef for Det Fynske Dyrskue.

Helt konkret ønsker Det Fynske Dyrskue at indgå i et samarbejde med det fynske graffitimiljø.