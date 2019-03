Frem med kortet: Sommerrevy giver studerende gratis revy

Med over 18.000 solgte billetter og 29 forestillinger til dette års udgave af Odense Sommerrevy er der masser af kunder til underholdningen på engen i Fruens Bøge. Ikke desto mindre gentager revyen nu sidste års kunststykke med at tilbyde byens studerende en gratis revybillet til en eftermiddagsforestilling den 23. maj. Og det er der en god grund til.

- Vi vil rigtig gerne give de unge mennesker mulighed for at opleve revygenren - men vi er også klar over, at priserne ligger i den dyre ende, når man kun har et lille budget at leve for. Derfor har vi besluttet at forære alle, der har et gyldigt studiekort, en gratis billet til forestillingen. Revyen som genre tiltrækker jo traditionelt det modne publikum, men vi synes faktisk, at revyen både er moderne, sjov og innovativ, og det vil vi rigtig gerne gøre vores til, at de unge mennesker oplever. Og i disse valgtider er der jo ingen tvivl om, at netop revyen er højaktuel med de numre, hvor politikere bliver grillet, og politiske budskaber får sig en tur i revymøllen, siger revydirektør Lars Arvad.

For at få fat på en gratis studiebillet skal man gå ind på Odense Sommerrevys billetsystem og vælge forestillingen den 23. maj kl. 14.00. Herefter tilføjer man koden STUDIE, og man kan derefter vælge sin plads og printe sin billet. Ved indgangen skal man vise både billet samt gyldigt, personligt studiekort. Der er kun en billet pr. gyldigt, personligt studiekort.