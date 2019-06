Fregatbesøg i Odense: Officiel velkomst til skibets besætning

- I har været ude i verden de steder, hvor det har brændt mest på. I har hjulpet med at fjerne kemiske stoffer i Syrien, og I har sammen med amerikanerne leveret flystøtte til landoperationer i Syrien i kampen mod IS, sagde Peter Rahbæk Juel.

Marchen begyndte allerede ved fregatten, som fredag lagde til ved Østre Kaj efter at have sejlet fra flådestationen i Korsør og ind gennem Odense Fjord og Odense Kanal. Den blev anført af Politiorkestret, og lige i hælene på det fulgte de 173 besætningsmedlemmer i bedste stil, selv om kommandørkaptajn Kim Nybo Skjødt senere indrømmede, at march ikke er sømændenes metiér. Det var der dog næppe nogen, der kunne se.

Det var dog ikke til ære for det nygifte par, men fordi besætningen fra fregatten Peter Willemoes officielt skulle modtages på rådhuset af borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og kommunen, fordi Odense er adoptionsby for skibet.

Et nygift par og deres familier må foran rådhuset på Flakhaven lørdag formiddag have undret sig over, hvorfor Politiorkestret og en skibsbesætning iført sort tøj og hvide kasketter pludselig kom marcherende hen til dem.

Fregatten Peter Willemoes ligger ved Østre Kaj i Odense Havn, og lørdag havde flere tusinde mulighed for at se skibet indefra. Resten af besøget i Odense forløber således: Søndag d. 9. juni: 14.00-17.00: Åbent skib. (Bemærk: 2000 besøgende) Mandag d. 10. juni: Afsejling med kurs mod Færøerne, Grønland og Nordnorge. Skibet letter formentligt anker omkring klokken 9.00 anden pinsedags formiddag, og kan derefter ses stævne ud gennem kanalen, Odense Fjord, Gabet og videre ud i Kattegat.

Adoptionsby for fregatten

Borgmesteren kom i sin tale til besætningen også ind på, at Odense er glad for at have rollen som adoptionsby for fregatten.

- Odense er desværre ikke længere en garnisionsby, og vi er heller ikke en søfartsby i traditionel forstand. Så meget desto mere er det en ære, at Odense blev valgt som adoptionsby for dette imponerende krigsskib. Et skib, som i øvrigt er bygget cirka 15 kilometer herfra på Lindø Staalskibsværft. Peter Willemoes var ikke det sidste skib, der sejlede ud derfra, men det var tæt på, sagde Peter Rahbæk Juel.

Der blev lyttet koncentreret til borgmesterens tale, selv om nogle af besætningsmedlemmer kan have været lidt trætte og tunge i hovedet, for efter at fregatten fredag anløb Odense fik besætningen frie tøjler til at gå i land. Det benyttede flere sig af, og ifølge borgmesterens forlydender til ud på de små timer.

- At vi blev valgt som adoptionsby giver os mulighed for at styrke båndet til Søværnet, men også at vise Søværnet, hvad vi kan her i Odense og på Fyn. Så nyd jeres ophold her, inden turen går nordpå mod Arktis, sagde Peter Rahbæk Juel videre.