Fregat i Odense Havn: Modtaget med dannebrog og hornmusik

Peter Willemoes

Peter Willemoes F362 er en af tre nyere fregatter i den danske flåde, der har været i aktion siden 2014. Den er bygget på Lindø.Senest var den i 2017 på en operation til Middelhavet, Det Røde Hav og Det Arabiske Hav i kampen mod Islamisk Stat.



Den er 138,7 meter lang, 19,8 meter bred og har en dybgang på 6,45 meter.



Den kan sejle op til 28 knob, og der er 173 køjepladser.



Ved en fart på 15 knob kan den sejle 11.000 sømil, svarende til cirka 20.300 kilometer.



Den kan sejle uafbrudt i op til 28 dage, og skal derefter i havn for at få ny proviant. Vand sørger fregatten selv for ved at afsalte havvand.



De tre danske fregatter er opkaldt efter danske søhelte.



Peter Willemoes blev født den 11. maj 1783 i Assens, og allerede før han var fyldt 12 år, var han elev på Søkadetakademiet som hidtil yngste elev.



Under kamp med engelske krigsskibe i 1808 blev han ramt af en kanonkugle i hovedet og døde øjeblikkeligt.



Sin berømmelse fik han ved Slaget på Reden i 1801. Som chef for et flådebatteri med 24 kanoner kom han til at ligge over for Admiral Horatio Nelsons linjeskib Elephant samt linjeskibet Ganges. Efter godt halvanden times kamp måtte Willemoes give op og lade batteriet drive ud af kampzonen.