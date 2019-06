Der skal spares i stor stil, og det meste er i spil på by- og kulturområdet i Odense.

Men én ting ligger på forhånd fast: Havnebadet, der blev indviet i 2016, kommer fortsat til at være gratis at benytte, for jura gør, at politikerne i praksis ikke kan indføre entre, selv hvis det måtte være et ønske.

Det bekræfter Martin Petersen, afdelingschef for fritidsområdet.

- Det er sådan, at hvis vi laver noget, der enten minder om foreningsaktiviteter, eller hvis vi begynder at opkræve entré, så er den eksterne juridiske vurdering, at Havnebadet kommer under en anden paragraf i miljølovgivningen, forklarer han.

Og det har stor betydning, tilføjer Martin Petersen.

- Det ændrer støjkravene og betyder, at hvis blot der er larm fra havnebadet som det, vi kender i dag, så ville folk kunne påklage det. Og det ville igen betyde, at vi ville være nødt til at minimere åbningstiderne ganske gevaldigt.

Det kan virke lidt bureaukratisk, for forholdene på jorden vil jo være de samme med eller uden entré?

- Det kan jeg sagtens følge dig i. Men det er nu en gang virkelighedens vilkår, og det er vi nødt til at forholde os til. For alternativet er, at vi har et havnebad, som vi i stort omfang ikke kan benytte til noget.

Så bundlinjen er, at det ikke giver mening at bringe havnebadet ind i snakken om besparelser?

- Det vil i så fald have den betydelige risiko, at det vil resultere i et havnebad med reduceret åbningstid.