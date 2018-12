Flere end 200 var mødt op til auktionen over den konkursramte restaurants vin og spiritus. Her blev de normalt så dyre flasker solgt billigt - men dyrere end forventet.

Auktionshuset har kun 150 købenumre, og ved at panorere blikket ser man straks, at mange står uden.

Auktions amatører

På grund af flaskernes tidligere ejere og auktionens omtale i avisen er mange såkaldte "auktions amatører" dukket op i dag.

Blandt dem er brødrene Mike og Dan Nørrelund. Men selvom de ikke er garvede auktionsbesøgende, så har de alligevel en plan klar:

- Jeg er her for champagnen, og Dan er her for spiritussen, fortæller Mike Nørrelund.

Han og broderen har hver deres interesse inden for de våde varer, og fordi de regner med, at mange kommer for vinene, så ser de gode muligheder for at få noget med hjem.

- Jeg håber at få nogle flasker af noget, jeg ikke har smagt før, fortæller spiritus entusiasten Dan Nørrelund, og broderen tilføjer:

- Her bliver solgt en masse flasker i dag, som man ikke bare lige sådan køber i Bilka og den slags. Men det er ikke sådan, at vi går grædende hjem, hvis ikke vi får fat i noget.

De to brødre havde hørt om den ekstraordinære auktion fra deres søster, som selv havde set det på Facebook.