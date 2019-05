Frække historier fra scenen: Søren Rasted skal fyre op under Tinderbox

Han har stået på scenen masser af gange med både Aqua og Hej Matematik. Men når årets Tinderbox-festival afvikles i Odense i slutningen af juni, får Søren Rasted en noget anden rolle, når han laver live podcast på festivalen.

Søren Rasted lancerede i 2017 "Den Grå Side", der hurtigt blev en af landets mest populære podcasts. Her læser kendte danske musikere, komikere og skuespillere erotiske historier højt for hinanden under mottoet "Porno skal høres, og ikke ses". Der dykkes ned i gamle historier fra Ugens Rapport, og det er både frækt og sjovt, når "drengene" går ungdommens sex-eskapader og politisk ukorrekte erfaringer igennem. Nogle af historierne, der bliver læst op live, er lige til grænsen - og lidt over. Så holdet har besluttet, at hvad der sker på Den Grå Side (live) - bliver der. Det vil sige, at hver liveudgave er unik og aldrig udkommer som podcast.

Foruden Søren Rasted vil radioværten Pelle Peter Jensen også stå bag en liveudgave af sin podcast "Den Nye Stil", der handler om dansk raps historie.

Begge kommer til at underholde fra Groovebox-scenen, der på grund af opgraderingen, nu også får sin egen værtinde. Og det bliver et kendt ansigt, der kan holde styr på de mange forskellige musikere og komikere, som skal underholde i løbet af festivalens tre dage. Det bliver odenseanske Signe Vadgaard, der i mange år var en af Danmarks mest populære radioværter og nu tv-vært for Discovery Network.

Tinderbox 2019 afvikles i Tusindårsskoven i Odense i dagene 27.-29. juni 2019.