Fra teknisk skole til mondænt boligkompleks: Luksus lokker lejere til nye lejligheder i Odense

Der bliver stadigt arbejdet på at få den næste store gruppe lejligheder klar til indflytning fra 1. september. Fra det tidspunkt står 100 ud af i alt 116 lejligheder færdige. Derudover kommer der også to lejemål til kontorer på 320 og 200 kvadratmeter. Foto: Michael Bager

Munkemose Park sætter nye standarder for lejeboliger på Fyn. Selvom håndværkerne stadig arbejder på højtryk, er der allerede nu skrevet kontrakt med 47 lejere, der også kan glæde sig til et orangeri og et stort madhus med professionelt køkken.

Mange københavnere vil sikkert ikke studse længe over luksuslejligheder til en månedlig leje på over 20.000 kroner, men i Odense - og på Fyn - har lejeboliger i den prisklasse været et stort set uprøvet marked. Indtil nu vel at mærke. Med omdannelsen af de historiske skolebygninger i kilen mellem Munke Mose Allé og Hunderupvej til luksuriøse lejligheder har Odense således fået boligområdet Munkemose Park, der både skiller sig ud fra mængden, hvad angår beliggenhed, kvalitet og pris. Ejendomsselskabet Tasfo Selskaberne har samlet set brugt et trecifret millionbeløb på opkøbet, omdannelsen og renoveringen af bygningerne, der ikke mindst inkluderer to ejendomme fra henholdsvis 1899 og 1923, der tidligere har huset Odense Tekniske Skole. Og ejeren Jesper Steen Tastesen er overbevist om, at byggeriets kvalitet og beliggenhed vil tiltrække lejere til de 116 lejligheder i størrelser på mellem 54 og 143 kvadratmeter og til en pris på mellem 8.500 og 20.400 kroner om måneden. - Bygningerne fortjente nogle lejligheder af den højeste kvalitet. Både på grund af selve ejendommene og på grund af deres beliggenhed på den rolige side af åen, men bare 300 meter fra gågaden. Hvis det ikke kan tiltrække lejere, der vil betale for de ting, så er der ingen steder i Odense, der vil kunne det, siger Jesper Tastesen.

Sildeben og Svane-køkkener Munkemose Park kommer samlet set til at bestå af 116 lejligheder, der desuden får selskab af ejerne fra Tasfo Selskaberne, der rykker deres administration til området.Lejligheder er af varierende størrelse og pris, men er etableret med de samme kvalitetsmaterialer.



Køkkenet er fra Svane med hårde hvidevarer fra Miele. Badeværelset er indrettet med italienske klinker, håndvask fra Corestone og berøringsfrit armatur fra Oras.



Torsdag den 15. august fra klokken 16-17 og lørdag den 17. august fra klokken 12-13 vil der for første gang være mulighed for at se en lejlighed i skolebygningen fra 1899.

Dørene er blevet malet i de samme farver, som de tidligere har haft og inden for er de store indgangspartier også blevet bevaret med de oprindelige inskriptioner. Foto: Michael Bager

Stor interesse De første 40 lejligheder stod klar til indflytning i marts, og den 1. maj var yderligere 20 lejligheder færdige. 1. september følger den næste store gruppe på 40 lejligheder, mens de sidste 16 lejligheder vil være færdige til marts næste år. Der er derfor stadig hektisk byggeaktivitet i lejlighederne og i den bilfrie gård over parkeringskælderen mellem de høje rødstensbygninger. Ikke desto mindre er der allerede nu skrevet kontrakt med 47 lejere, der blandt andet har lagt beslag på nogle af de største og dermed også dyreste lejligheder. - Jeg har aldrig været i tvivl om, at vi kommer til at leje det hele ud, og vi har fået lejet mere ud på nuværende tidspunkt, end vi havde regnet med på forhånd. Lige nu står vi jo i en mellemperiode, hvor en del af lejlighederne er færdige, mens arbejdet med den sidste del fortsætter, siger Jesper Tastesen. Mere end 1000 mennesker har stået på en interesseliste, som modtager beskeder, når der er nyt om byggeriet eller mulighed for at se lejligheder til åbent hus-arrangementer. - Der har været en enorm interesse for lejlighederne og byggeriet, hvor vi har haft omkring 200 gæster, når vi har afholdt åbent hus. Så vi kan se, at der er en masse, der overvejer det, men som gerne vil vente til det er færdig. Modsat har vi så også haft en masse, som har slået til med det samme, fordi de ville være sikre på at få den lejlighed, de gerne ville have, siger Kristian Skriver Laustsen, der er direktør i Tasfo Selskaberne.

Ejer Jesper Tastesen (tv.) og direktør Kristian Laustsen forklarer, at bygningen er blevet renoveret med brug af de samme materialer, som den blev bygget med i 1899. Det gælder blandt andet i forhold til soklen. Foto: Michael Bager

Madhus skal fostre fællesskab Det store spænd imellem størrelsen og prisen på lejlighederne har tiltrukket en bred gruppe af lejere, der spænder fra unge par på omkring 30 år over børnefamilier til par, der er nået en alder, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Og netop den brede sammensætning er vigtig i forhold til det fællesskab på tværs af generationerne, som også er en del af tankerne bag Munkemose Park og etableringen af et stort madhus med professionelt køkken og orangeri. - Når alle lejligheder er færdige, vil der være omkring 200 beboere, og hvis bare halvdelen af dem vil deltage i fællesskabet, kan det blive rigtig godt. Man kan arrangere fællesspisninger i madhuset, men det kan også være, at der er nogen, der vil mødes i en lille cykelklub eller sådan nogle ting, siger Jesper Tastesen.

Håndværkerne fandt pludseligt ud af, at loftet var blevet sænket i den gamle gymnastiksal, der skal huse det nye madhus, der kommer til at hører til Munkemose Park. Det belv efterfølgende hævet igen, så man i dag kan se de store loftbjælker og de kroge, hvor der tidligere har hængt klatrereb. Foto: Michael Bager

Interesserede lejere får typisk fremvist en prøvelejlighed, som er møbleret. Foto: Michael Bager

Der kommer ikke til at være nogen biler i den lukkede gård mellem bygningerne. Til gengæld kan man leje en parkeringsplads i kælderen, der har plads til 60 biler - deraf også en del el-biler. Foto: Michael Bager

Store dele af Munkemose Park er nu færdigt, mens resten snart bliver det. Foto: Michael Bager

