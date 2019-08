Fra teknisk skole til luksuslejligheder: Byggeri var afgørende for Odense

Odenses stadsarkivar Johnny Wøllekær glæder sig over, at man stadig kan se historiens spor, efter at Odense Tekniske Skole er blevet omdannet til lejligheder. - Skolen har haft stor betydning for Odense og betyder enormt meget for folk.

Der står stadig skrevet "Studium" og "Arbejde" over to relieffer af arbejdende håndværkere og "TEKNISK SKOLE" lige over det store indgangsparti til luksuslejlighederne i Munkemose Park. Sådan har det været siden 1899, og sådan bliver det ved med at være. En del af det skyldes den bevarende lokalplan, men Tasfo Selskaberne har også selv valgt at bevare flere historiske detaljer indenfor, hvor man kan læse inskriptioner om lærdommens værdi og stadig gå på nogle af de samme trappetrin som tidligere tiders lærlinge. Det vækker ikke mindst glæde hos stadsarkivar og leder af Historiens Hus i Odense, Johnny Wøllekær, der i midten af 90'erne skrev en bog om Odense Tekniske Skole i forbindelse med 150-året for selve etableringen af skolen i Odense i 1844. - Det nytter jo ikke, at det hele bliver ligesom det, man bygger nede på havnen. Vi skal have noget variation og noget, der kan fortælle en historie. Og det kan bygningen heldigvis stadigvæk, selvom den nu har fået en ny funktion. Man har selvfølgelig skullet lave en masse om i forhold til ruminddelingen og indretningen inde i bygningen, men så vidt jeg kan se, har man bevaret det meste udvendig, siger Johnny Wøllekær. Odense Tekniske Skole startede i mere beskedne rammer, men i takt med industrialiseringen voksede behovet for faglært arbejdskraft. - I midten af 1890'erne bliver man derfor enige om, at man én gang for alle vil have løst pladsproblemet ved at bygge en stor skole centralt i Odense, siger Johnny Wøllekær.

Odense Teknisk Skole blev tegnet af Niels Jacobsen. Den første bygning stod færdig i 1899, mens endnu en udvidelse var klar til nye lærlinge i 1923. Foto: Odense Stadsarkiv

Bygning skulle udstråle kvalitet Arkitekten Niels Jacobsen var på dét tidspunkt den foretrukne arkitekt i Odense og ham, der fik til opgave at stå for byggeriet af Odense Tekniske Skole. - Når man kigger på bygningen i dag, kan man godt se, at man ønskede, at den skulle udstråle, at der var tale om den bedste kvalitet. Den skulle på den måde være et spejlbillede af dens funktion. Og så er den jo fyldt med en masse symboler, der henviser til håndværksfagene, men også til Odenses historie, siger Johnny Wøllekær, der peger på, at byggeriet både fik stor betydning for Odense og Fyns rekruttering af faglært arbejdskraft og stadig har stor betydning for mange odenseanere, der på ét eller andet tidspunkt har haft deres gang på skolen: - Det kan vi blandt andet se, når vi er ude og samle erindringer ind fra folk. De fleste håndværkere har jo gået på skolen. Hvis de ikke har taget hele deres uddannelse i bygningerne, har de givetvis været på nogle opfølgningskurser i bygningerne.

Odense Teknisk Skole uddannede lærlinge inden for en række fagdiscipliner. Her er det nogle malere med deres svendstykker. Foto: Odense Stadsarkiv