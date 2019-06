Fra spændende til uspiseligt - det mener rådmændene om taskforcens anbefalinger

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R)

- Jeg er positiv over for anbefalingerne. Det er en spændende buket af mange forslag, som giver os mulighed for at lave en god by, hvis vi tør. Det her papir vil gøre os mere modige og er et godt springbræt til at tage nogle af de svære samtaler.

- Jeg er meget optaget af hele ulighedsproblematikken - også uligheden i kvaliteten af vores service i for eksempel børnehaver og skoler, fordi børnene er så forskellige. Jeg har tidligere selv advokeret for, at vores folkeskoler skal afspejle byens befolkning. Jeg er klar til at gøre det, der giver mere kvalitet i undervisningen, så må midlerne komme derefter - for eksempel en ny skolestruktur.

- Det er sindssygt vigtigt, at vi får den samtale, der handler om, hvad vi kan forvente af hinanden som borger og kommune. Nu har vi borgerrådet, og der er også et fælles-elevråd, der kan sættes meget mere i spil.

- Jeg har ikke stødt på noget endnu i anbefalingerne, jeg ikke vil være med til. Som udgangspunkt synes jeg, alle forslag er værd at tale om, og det skal vi stille og roligt gå i gang med.