Fra søndag: Vejspærring og ensretning skal give plads til letbane

Odense: Den kommende uge byder på to nye ændringer i trafikken i Odense forårsaget af anlæggelsen af letbanen.

I Hjallese er det placeringen af kantsten mellem letbanen og kørebanen på Hjallesegade, som gør det nødvendigt at spærre Hjallesegade fra søndag 2. juni til og med fredag 7. juni. Vejen bliver spærret mellem jernbaneoverskæringen ved Hjallese Station og Egegårdsvej - både for at sikre de arbejdere, der er på stedet, og for at arbejdskøretøjer og materialer kan komme til og fra området, oplyser Odense Letbane.

Det vil stadig være muligt at køre ind og ud fra Egegårdsvej ved Svendborgvej, og hverken cyklister eller fodgængere vil blive påvirket af spærringen.

Når spærringen ophæves, kan trafikanterne på Hjallesegade samtidig glæde sig over, at det er slut med syv måneders ensretning af vejen.

Nærmere Odenses centrum indføres fra mandag aften og frem til fredag morgen en ny ensretning. På Middelfartvej skal der støbes et betonlag til letbanesporet, og vejen bliver derfor ensrettet i retning mod centrum på strækningen mellem Christmas Møllers Vej og Grønløkkevej.

Arbejdet begynder ved midnatstid mandag 3. juni og fortsætter frem til klokken fem om morgenen alle nætter frem til fredag morgen, 7. juni.

Bilister, som kører i retning mod centrum, ledes over i det modsatte spor. Bilister, kører i modsat retning, mod vest, bliver ledt ad Grønløkkevej og Falen og derefter ad Kløvermosevej (ringvejen) tilbage til Middelfartvej.

Fodgængere og cyklister påvirkes ikke af ensretningen på Middelfartvej, oplyser Odense Letbane.