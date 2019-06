Fra reservebassiner til friluftsbad: Få historien om det lukningstruede bad

Det var et spørgsmål om folkesundhed, der i 1933 gav Odense sit helt eget friluftsbad i Bolbro. Inden da var der ved både Odense Å og Stavis Å primitive badeanstalter, men i takt med at byen voksede - voksede skidtet i åerne i en grad, så det truede sundheden. Byens socialdemokrater havde allerede i 1930 luftet tanken om at bygge et helt nyt friluftsbad, men den blev skudt ned af det konservative flertal i byrådet- Først da stadslægen i 1932 greb ind og lukkede den sidste badeanstalt ved Stavis Å, fordi folk blev syge af at bade i åen, skete der noget.

Et helt nyt friluftsbad kunne ikke etableres ved åerne og en central placering i byen, som mange ønskede, kunne heller ikke lade sig gøre. I stedet for faldt valget på de gamle vandreservoirer ved Sanderum Tørvehave - et areal, som kommunen allerede var i besiddelse af. Det var nemt og billigt at bygge her. Bassinerne var i sin tid blevet brugt som reserve for Odense Vandværk, men blev ikke længere brugt. Ved at fjerne voldene mellem de tre reservoirer, kunne man få ét stort sammenhængende svømmebassin.

Og på en solskinsdag den 18. juni 1933 blev friluftsbadet så indviet. Op mod 4000 mennesker fandt vej til friluftsbadet, hvor der var svømmeopvisning. Friluftsbadet var bygget i cement og til åbningen havde man flottet sig med 1.200 billæs hvidt strandsand fra Skagerrak langs bassinet, så gæsterne kunne få en fornemmelse af at være ved stranden. Friluftsbadet blev i 1930'erne midtpunkt for store svømmestævner, hvor stjerner som Ragnhild Hveger og Inge Sørensen deltog. Det nye friluftsbad og de mange propagandastævner gav omgående svømmesporten i Odense en gevaldig opblomstring.

Gennem årene blev havnebadet udbygget og renoveret og først i juli 2016 kom endnu et friluftsbad til i byen, da Havnebadet blev indviet. Med en kapacitet på 300 gæster er det dog langt mindre end friluftsbadet i Bolbro.