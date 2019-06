Fra regn til sol: Søndag reddede dyrskuet fra katastrofen

En god søndag gjorde lidt af skaden god igen for Det Fynske Dyrskue, der var tæt på at regne væk lørdag. Det samlede besøgstal var ifølge dyrskuechefen cirka 10.000 besøgende under målet.

Det lignede en reel katastrofe for Det Fynske Dyrskue, da lørdag bogstaveligt talt regnede væk. Men efter en solrig søndag er førstegangs dyrskuechef Alex Nielsen en mindre slagen mand, end han var det lørdag. Lørdag rundede dyrskuet kun lige 8000 gæster, men alligevel ender det samlede besøgstal på 43.840 gæster, og det er ikke langt fra målet. - Jeg havde en forventning om, at vi kunne nå over 50.000 gæster, hvis det ikke havde været for vejret lørdag. Så det er ikke helt, hvad vi havde regnet med, men heller ingen katastrofe, siger Alex Nielsen. Han har forståelse for, at folk blev væk i det silende regnvejr, men det gjorde ondt, fordi det især er lørdag, at udstillere og restauratører sætter deres lid til. Til gengæld var der søndag så mange gæster, at der var køer ved madboderne, og alle fik hentet noget af den tabte omsætning hjem. Derfor er dyrskuechefen tilfreds: - Der var da frustration at mærke i går blandt udstillerne, og det kan jeg godt forstå. De betaler jo for at være hos os, og de fik ikke noget hjem igen. Men de fik så noget af det hentet ind i dag, og det var en god afslutning.

Mere fødevaremarked Der kommer også et dyrskue næste år. Ifølge Alex Nielsen er der lagt en strategi, der har et længere sigte end bare ét år, og det er først efter dette år, at han for alvor kan tage fat på at udvikle begivenheden . - Jeg er sikker på, at der er plads til et dyrskue, og jeg har en god bestyrelse, der bakker op på alle plan. Det er en længere proces at udvikle dyrskuet, og der er også traditioner at tage hensyn til, så det skal gå hånd i hånd, siger han. Som eksempel fremhæver han fødevaremarkedet, der var populært, og som i øvrigt også blev en oase for gæsterne lørdag, fordi det er overdækket. Det forventer Alex Nielsen at gøre endnu større næste år med endnu flere fødevareproducenter. De kommende dage skal dyrskuet pilles ned, og den medtagne dyrskueplads skal afleveres. Dernæst skal det økonomiske bo gøres op.