Fra mandag og tre uger frem: Ørbækvej indsnævres til et spor

Kragsbjerg/Korsløkke: Fra mandag 1. april og de følgende tre uger har biler, busser og lastbiler kun en vejbane at køre ad på en del af Ørbækvej mellem Munkerisvej og Nyborgvej.

På grund af arbejde på tunnelen under Ørbækvej ved L.A. Rings Vej bliver det nødvendigt at indsnævre Ørbækvej ved L.A. Rings Vej, oplyser Odense Letbane.

Letbanen skal i løbet af foråret anlægges hen over cykel- og gangtunnelen, og når det arbejde går i gang, bliver L.A. Rings Vej lukket ud mod Ørbækvej - forventeligt i cirka to måneder.

På den anden side af Nyborgvej, over for Vor Frelser Kirke, er Vedbendvej midlertidigt spærret for gennemkørsel og lukket for bilister ved indkørslen fra Ejbygade. Det er sket, fordi vejen ifølge Odense Kommune er blevet brugt til "uhensigtsmæssig smutvejskørsel" mellem Ejbygade og Nyborgvej.

Vejen er ikke egnet til den mængde trafik, som smutvejskørslen medfører, og den har tidligere - ad to omgange - været lukket for gennemkørende trafik, oplyser Odense Letbane. Der er ikke sat dato på, hvornår spærringen ophører.