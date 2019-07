Fra mandag og otte uger frem: Sporarbejde giver store ændringer i Odense-kryds

Om fire uger er arbejdet med letbanesporene så langt fremme, at det bliver muligt at åbne mere op for færdslen i krydset, men der vil stadig være sving-restriktioner.

På grund af arbejdet i krydset åbner Vestre Stationsvej for trafik i begge retninger, og Store Glasvej åbner for trafik i retning mod Vestre Stationsvej. Det skal gøre det muligt at afvikle trafikken i området, oplyser Odense Letbane.

Der vil blive skiltet i området med muligheder for omkørsel. Man kan også finde en alternativ rute på Odenserundt.dk - her er det også muligt at få et overblik over alle de igangværende vejarbejder i Odense.