Fra mandag: Tre ugers delvis spærring af motorvejstilkørsel i Odense

Bilister, der er vant til at køre på motorvejen ved Sanderum, kan blive nødt til at bruge en anden tilkørsel de kommende tre uger.

Sanderum: Arbejdet med at bygge en støjskærm langs den nordlige side af den Fynske Motorvej ved Sanderum betyder, at det bliver nødvendigt at spærre en del af tilkørselsrampen i retning mod Jylland ved tilkørsel 52 fra Assensvej. Det oplyser Vejdirektoratet.

Støjskærmen bliver cirka 1600 meter lang og skal reducere de støjgener, som motorvejen giver i Sanderum. Skærmen bliver fortrinsvis bygget fra nabosiden, men dele af arbejdet er nødt til at ske fra tilkørselsrampen. Den bliver derfor spærret for trafik fra mandag aften 16. september og de følgende tre uger.

Spærringen gælder dog kun i tidsrummet mellem klokken 19.30 og 6.00 den følgende morgen - og det er kun bilister, som kører ad Assensvej i sydlig retning mod motorvejen, som er berørt af arbejdet.

Det vil altså stadig være muligt at benytte tilkørselsrampen, hvis man kører ad Assensvej i retning mod Odense.

I de perioder, hvor rampen er spærret, kan bilister, som skal på motorvejen, i stedet bruge tilkørsel 51 (Odense S) ved Stenløsevej eller tilkørsel 53 (Odense V) ved Blommenslyst.