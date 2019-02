Fra mandag: Ensretning og lukket vej to steder i Odense

Odense: I vinterferieugen, det vil sige fra mandag 11. februar til fredag 15. februar, bliver den yderste del af Albanigade og Hjallesevej ensrettet. Det er på strækningen fra Benedikts Plads frem til krydset Reventlowsvej/Allégade/Hjallesevej, hvor det i perioden kun vil være muligt at køre ind mod centrum af af Odense.

For bilister, som kommer fra Albanigade og skal videre ad Hjallesevej, er der omkørsel via Kragsbjergvej og Reventlowsvej.

Ensretningen er nødvendig, fordi der skal bygges et helleanlæg på vejen. Anlægget er en del af vejens tilpasning til letbanen, som skal køre ad Albanigade og Benediktsgade.

Mandag blokeres i øvrigt for gennemkørsel på Roersvej ved Netto. Også her er det arbejdet med et helleanlæg tæt ved cykelstien under Grønløkkevej, som gør det nødvendigt at lukke vejen for gennemkørsel. Det vil dog stadig være muligt for beboere på vejen at køre ind.

For alle andre er der omkørsel ad Vesterbro/Fælledvej og Falen/Fælledvej, oplyser Odense Kommune.