Fra landsbyen til storbyen: Odense sendt tilbage til 1800-tallet for en eftermiddag

En dag fik de frivillige en idé: At tage ind på stenbroen, ind til storbyens hjerte. Naturligvis i fuldt 1800-tals ornat. Og sådan gik det til, at man i Odenses gågader torsdag eftermiddag kunne se en flok historiske skikkelser på byvandring.

De frivillige kaldes tilsammen Levende Historie og er med til at gøre et besøg i Den Fynske Landsby til en mere autentisk oplevelse. De levendegør de mange gamle huse og bygninger, der findes i landsbyen.

Stolte ambassadører

Overinspektør Lise Gerda Knudsen, Odense Bys Museer, fortæller, at initiativet om at tage fra Sejerskovvej i Fruens Bøge og ind til gågaderne kom fra formidlerne selv.

- De vil gerne vise til odenseanere og turisterne, at der er et åndehul få kilometer fra midtbyen, siger Lise Gerda Knudsen.

- De frivillige fra Levende Historie er stolte af deres tilhørsforhold til - og gode ambassadører for - Den Fynske Landsby, tilføjer hun.

Enkelte gange tidligere har formidlerne fra Levende Historie været væk fra landsbyen, for eksempel til Blomsterfestival, men det ligger nogle år tilbage, og initiativet med at drage til storbyen for at vise sig frem er nyt. Og meget tænkeligt er det kommet for at blive.

Juli og august er højsæson i Den Fynske Landsby, og det kunne, fortæller Lise Gerda Knudsen, være en fin måde fremover at indlede denne på ved at sende 1800-tallet en tur ind til midtbyen.

At det netop blev denne torsdag, der var valgt af formidlerne fra Levende Historie, var ud fra tanken om, at der nok ville være mange mennesker i byen på grund af torsdagskoncerten i Kongens Have.