Fra kantinedrift i B1909 til patrulje i Friluftsbadet: Otte tiltag hvor Sahan gør en forskel

Kantinedrift i B1909

En del somaliske børn spiller fodbold i B1909, og her har Sahan lavet et frivilligt tilbud, der tilbyder kantinedrift med somalisk mad i klubben.

- Vi forsøger at forene to meget forskellige kulturer over mad. De er meget optaget af at få en tilstedeværelse i klubben, så de også kan hjælpe, hvis der opstår nogle problemer, og vi støtter det, fordi når kvinderne sørger for, at stemningen er anderledes afdæmpet end ellers, siger fritidskonsulent Paul Hansen.

Kantinetilbuddet har også vakt kommunens interesse, for det frivillige tilbud kan være et springbræt til arbejdsmarkedet for flere i en ellers fysisk og psykisk sårbar gruppe, der i dag står uden for arbejdsmarkedet.

- Har man født lidt over seks børn i snit, som disse somaliske kvinder, er kantinedrift faktisk et fint sted at begynde og blive klædt på til igen at komme ud på arbejdsmarkedet i et sikkert miljø, siger Rune Andersen