Fra i aften: Rugårdsvej ved Tarup Center lukkes af letbanearbejde

Tarup: Entreprenørens folk har 57 timer at gøre godt med, når arbejdet med at opbygge en ny vejbane og lægge asfalt i krydset Rismarksvej/Rugårdsvej i Tarup begynder fredag klokken 20. For arbejdet skal være færdigt mandag klokken 5.00, oplyser Odense Letbane.

Fredag klokken 20 bliver den vestlige side af krydset, dvs. Rugårdsvej på Tarup Center-siden af Rismarksvej, spærret. Der vil være omkørsel for bilister ad Tarupvej, mens cyklister og fodgængere stadig kan passere krydset i weekenden. Cyklister skal dog trække cyklen.

Fynbus fortsætter med at køre ad Rugårdsvej frem til midnat natten til lørdag, oplyser Odense Letbane.

Rugårdsvej åbner igen mandag morgen klokken 5.00, men arbejdet med at lægge skinner og bygge stationer til letbanen går i løbet af foråret i gang på Rismarksvejs vestlige side, og det arbejde ventes at fortsætte indtil efteråret.