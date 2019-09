Fra familiefejde til bandekonflikt til familiefejde igen

7. Biljagt i gaderne

Den 9. april fandt politiet under en ransagning en ni millimeter pistol med fyldt magasin i en postkasse i Granparken. En 30-årig mand blev senere varetægtsfængslet i et grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Samme aften blev ni personer anholdt i Victoriagade efter en biljagt i Skibhuskvarteret og Vollsmose. De ni blev anholdt for at forstyrre ro og orden, men alle blev dog løsladt, da de involverede var tavse, og det ikke var muligt for politiet at fastslå, hvem der havde ført køretøjerne.

Politiet har siden tiltalt en 20-årig mand for en bevidst påkørsel af en bil og et forsøg på at påkøre en person, der måtte springe for livet, også den 9. april. Den unge mand er ifølge anklageskriftet en del af den såkaldte Korsløkkegruppe, som har tilknytning til Korsløkkeparken, og som delvist består af tidligere medlemmer af banden Black Army.

Han er også tiltalt for samme aften på Vollsmose Allé ud for Birkeparken at have råbt "Jeg slår dig ihjel" til den person, han prøvede at påkøre. Herefter påkørte han ifølge politiet vedkommendes bil med så stor kraft, at flere airbags blev udløst.