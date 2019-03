Fra depressiv til firmaejer: Jeg sad faktisk bare og kiggede ind i en væg

Januar 2017 blev en ny start på livet for den i dag 55-årige Lars Povlsen. Han blev efter et år med depression tilbudt et job hos JK-Genbrugscenter. I dag bare to år efter er han ejer af firmaet.

- Jeg mødte den tidligere ejer, Jørgen Koch, som jeg kender lidt fra en tidligere arbejdsplads. Han spurgte ind til, hvad jeg lavede, da det var længe siden, vi havde set hinanden. Jeg fortalte ham, at jeg ikke lavede en skid, fordi jeg havde været sygemeldt, men at jeg ledte efter job. Og når jeg først fortalte arbejdspladserne, at jeg havde haft en depression, ville de ikke ansætte mig alligevel.

Men et tilfældigt møde på gågaden i Odense mellem jul og nytår i 2016 fik vendt skuden for Lars Povlsen, der i dag ejer JK-Genbrugscenter. Firmaet, der sælger gamle og nye vinduer, døre og gulvbrædder til private og virksomheder er et 3000 kvadratmeter stort genbrugscenter i den sydøstlige del af Odense.

Genbrugscenteret er det største genbrugscenter inden for byggematerialer på Fyn. JK-Genbrugscenter har ligget på Teglværksvej siden 1974. Sælger primært materialer fra nedbrydninger eller store udskiftninger af vinduer og døre hos både private og virksomheder. Varer fra genbrugscenteret må ikke bruges til nybyggeri, men de må gerne bruges til renovering af hus, kolonihave, skur, garage eller sommerhus. 80 procent af de kunder, der køber varer på JK-Genbrugscenter er private kunder. Ifølge ejer Lars Povlsen sparer man i hvert fald 50 procent på de nye ting i genbrugscenteret i forhold til tilsvarende varer i et byggemarked.

- Det var faktisk ret tilfældigt, at jeg overtog firmaet. Hvis du havde spurgt mig to år inden min depression, havde jeg aldrig gjort det. Men jeg har kæmpet for det, og nu giver det sindssyg god mening for mig at have det her firma.

Igennem Jørgen Kochs firmamægler kommer Lars Povlsen i kontakt med to mænd fra Jylland. De tre mænd ender med at købe firmaet sammen i marts 2017. Lige knap halvandet år efter køber Lars Povlsen de to andre ud af firmaet, og står i dag selv registreret som ejer af firmaet.

Den historie fik Jørgen Koch til at spørge Lars Povlsen, om han ikke havde mulighed for hjælpe til på genbrugscenteret, da han på daværende tidspunkt havde meget travlt. Lars Povlsen greb chancen, da det gav ham noget at tage sig til igen.

Blandt varebeholdningen er nye varer en stor del af lageret. Det skyldes, at der alt for ofte i den danske byggebranche laves vinduer og døre på forkerte mål, hvor det ikke kan bruges i projektet. Foto: Sugi Thiru

- Når man snakker om genbrug, dummer vi os lidt engang imellem i Danmark i forhold til CO2-udledning. Det gør vi for eksempel, når vi ikke får brugt det, vi har produceret, fordi det blandt andet har forkerte mål. I værste fald kan de ting ende til deponi, fordi der ikke altid er tid til at gøre noget ved det i de store byggeprojekter. Så har man fyret al den CO2 og energi af, som aldrig bliver brugt - og det er galt.

Med genbrug som en del af firmanavnet forpligter det også en til at tænke på miljøet, hvis man spørger Lars Povlsen. De varer, der bliver leveret til firmaet, kan både være varer, der tidligere har været brugt i et hus, men det kan også være for eksempel helt nye vinduer, der er blevet målt forkert op og derfor ikke passer ind.

Skifter for meget ud

Derfor er det især vigtigt for Lars Povlsen, at disse varer bliver afleveret på hans genbrugscenter. Dermed ikke sagt at varer, der tidligere er brugt en gang eller to, ikke er velkomne. De kan også være i fin stand, da vi ifølge Lars Povlsen i høj grad har tendens til at skifte ud i privaten for synets skyld.

- Jeg var ude ved et par i Munkebo, som skulle have skiftet alle deres mahognivinduer og døre. Da jeg kommer derud, siger jeg til manden, at jeg faktisk ikke forstår det, selv om jeg ikke skal blande mig. De døre og vinduer, de skiftede ud i hele huset, var faktisk fine, men hans bemærkning var, at han jo ikke boede i huset alene.

Det er altså vigtigt for Lars Povlsen, at man genbruger materialer fra boliger og byggepladser, men endnu vigtigere at ny-producerede varer også bliver brugt.