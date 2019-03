HJALLESE: "Fra byggemand til bedemand" et titlen på foredraget torsdag fra klokken 14 i På Jakob Hansensvej 34. Her inviterer Seniorklubben for Hjallese og Omegn til en eftermiddag med bedemand Karsten Ottosen, Ørbæk, der i 2011 sprang fra entreprenørbranchen til egen bedemandsvirksomhed. Entré medlemmer 10 kroner, andre 30. /RAS