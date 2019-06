Børnenes sommerferie står for skud. For mange mennesker betyder det varmere himmelstrøg syd på med hele den pukkelryggede. Det er dog ikke alle danskere, der har det økonomiske overskud til at tage deres børn med på sommerferie.

For mange enlige forældre er ferieophold blot en fjern drøm. Derfor tilbyder hjælpeorganisationen Dansk Folkehjælp - med støtte fra flere fonde - deres service "Feriehjælp". Tanken er, at alle børn har ret til gode ferieminder.

Feriehjælpen består af et ferieophold rundt om i landet, hvor frivillige fra organisationen sørger for, at familierne får en uge, som børnene aldrig vil glemme. Det var netop et sådan ferieophold, som syv familier fra Odense i maj fik lovet.

Dianna Preisner fra det sydøstlige Odense modtog Dansk Folkehjælps julehjælp og kom efterfølgende i en af organisationens "familienet" med andre odenseanske familier.

Det var her på fællesmøderne i familienettet, at familierne fik garanti på, at de kunne komme med på ferie i slutningen af juni. Familierne fik godkendelse ad flere omgange og fik den endelige bekræftelse den 21. maj.

To dage efter fik familierne at vide af deres kontaktpersoner, at nye regler var trådt i kraft, så man ikke kan anvende Feriehjælp flere gange inden for en treårig periode. Det betyder, at Dianna Preisner og seks andre enlige børnefamilier nu ikke kommer på ferie alligevel.

- De nye regler har virkelig trukket tæppet væk under mange familier, der i forvejen har udfordringer i hverdagen. Vi har på ingen måde brug for at skulle fortælle vores børn, at deres ferie er aflyst blot to dage efter, vi fik endelig godkendelse på, at vi skulle afsted, fortæller hun.

Dianna Preisner er umiddelbart forstående overfor reglerne, men er på ingen måde tilfreds med implementeringen.

- Man kan altså ikke bare godkende ferie til syv familier over flere omgange, for så at fratage den to dage efter. Det er ikke i orden.

Hun har efterfølgende taget sagen i egen hånd og skrevet til Dansk Folkehjælps hovedkontor samt de fire fonde. Ingen af dem har endnu svaret hendes mail.