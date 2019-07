Fra amatører til verdensmestre: Ti år med bierne i Holmstrup

I juni kunne Lars Fischer og Zofuz Knudsen se tilbage på ti år som hobbybiavlere. Det har været ti år, der har bragt makkerparret vidt omkring med mange spændende oplevelser med deres bevingede små venner.

2009: Eventyret starter Det hele begyndte med et kursus for nye biavlere. Kurset blev afholdt af Nordfyns Biavlerforening i Kelstrupskov. Her lærte de daværende biaspiranter de fornødne ting, der skal på plads for at blive biavler. For 10 år siden var der ikke mange, der kunne forestille sig, at de to biavlere fra Holmstrup skulle nå så langt. Slet ikke den dag for længe siden, hvor de ringede deres lærer, Bent Povlsen, op og panisk fortalte, at der lå syv døde bier ude foran deres stader. De havde fortsat meget at lære.

Her ses de fornemme produkter, der har gjort Holmstrupbierne til internationale superstjerner. Foto: Sugi Thiru

2013: Honningdramaet i Kiev Holmstrup-avlernes første internationale konkurrence bød på mere drama, end de havde håbet på. De forsøgte allerede inden, de skulle afsted at søge om dispensation for at få honningen med i håndbagagen i flyet, når de nu skulle ud og forsvare de danske farver. Desværre havde de ikke heldet med sig. Da de ankom i Kiev fik de at vide, at kufferterne ikke var kommet frem. Heldigvis for dem blev vtilmeldingstidspunktet for honningen skubbet en time frem til klokken 19. Klokken 17 fik de så beskeden om, at deres kufferter var ankommet. Da de nåede frem til baglokalet i lufthavnen, fandt de ud af, at det meste af deres honning var smeltet på grund af varmeforholdene. To glas var dog i bedre stand end de andre. Med 40 km til konkurrencestedet sprang Lars Fischer og Zofuz Knudsen i en taxa. På trods af fire grader udenfor insisterede de på at tænde klimaanlægget på det koldeste niveau, så de kunne køle honningen ned. Med blot fem minutter inden registreringen lukkede, nåede de frem i tide med deres honning. Det skulle vise sig at være alle strabadserne værd, da de endte med at score en sølvmedalje.

Sådan så de glade biavlere ud, da de i 2017 modtog pokalen og titlen "Verdens bedste honning". Privatfoto

2013-2015: Bigården på Grand Hotel Med inspiration fra en tysk biavler i Berlin, der havde haft stor succes med bistader på toppen af mange af Berlins hoteller, indgik Lars Fischer og Zofuz Knudsen en aftale med direktøren fra Grand Hotel i Odense om et lignende projekt. De to biavlere har altid haft en idé om at prøve det hele, når det kommer til honningproduktion. Bierne i byen giver også en helt anderledes honning end dem fra bigården i Holmstrup. Projektet bar frugt, da honningen fra toppen af Grand Hotel blev til en guldmedalje ved Fødevaremessen i Herning i 2014. Med medaljen fulgte også et kongeligt håndtryk fra prins Joachim til Zofuz Knudsens store glæde. I 2015 besluttede de at flytte bistaderne fra Grand Hotel. Det nye hjem blev klosterhaven i Gråbrødre Kloster, og der summer og producerer bierne stadig honning den dag i dag.

2017: Verdens bedste honning 2017 blev året, hvor alle i honningverden ville lære navnene på de to biavlere fra Holmstrup at kende. Efter at have vundet guldmedalje for deres faste forårshonning, men måtte nøjes med en fjerde plads for deres flydende honning, var Lars Fischer og Zofuz Knudsen afklaret med, at det nok bare var det. Men med et lille hint fra præsidenten for Verdens Biavlerforening tog de spændte til afslutningsceremonien, hvor makkerparrets navne gav genlyd i hele salen, og ærespokalen skulle blive deres. Pokalen gives til den honning, som vurderes til at være den allerbedste på tværs af alle kategorier og klasser. Dermed fik de ikke blot sat dansk honning på verdenskortet, men vandt også titlen som verdens bedste honning, for første gang i historien med en fast honning.