Fra Stonehenge til Nonnebakken: Avanceret teknik dykker ned i Odenses fortid

I næste uge skal et internationalt forskerhold ved hjælp af avanceret teknologi gennemlyse jordlagene og gøre os klogere på vikingeborgen ved Nonnebakken i Odense.

Den nye viden skal hentes uden at sætte en skovl i jorden. Projektet vil, med hjælp fra de førende eksperter på området og ved brug af avanceret teknologisk udstyr spændt efter terrængående maskiner, gennemlyse jordlagene og dermed hente ny viden frem om borgene - helt uden at forstyrre dem. Arbejdet ved Nonnebakken kommer efter planen til at foregå onsdag 20. og torsdag 21. marts.

I de senere år er der hentet megen ny viden frem om Odenses vikingeborg, Nonnebakken . I næste uge kommer et internationalt forskerhold forbi, som skal gøre os endnu klogere på, hvordan den mere end 1000 år gamle vikingeborg så ud.

Forskerhold fra Wien

Eksperterne består af et forskerhold fra Ludwig Boltzmann Instituttet på universitetet i Wien. Ved hjælp af avanceret opmåling af forskellene i jordlaget kan forskerne se arkæologiske strukturer såsom volde, voldgrave samt huse og veje. Forskerholdet har erfaringer fra en række af Europas væsentligste fundsteder, blandt andet Stonehenge i England og senest ved fundet af en skibsgrav fra vikingetiden i Norge.

Nu er turen kommet til Danmarks ringborge fra vikingetiden. Harald Blåtand lod borgene opføre omkring år 980, og de har udgjort kæmpemæssige bygningsværker, der med deres jævne fordeling over landet har været væsentlige i samlingen af riget og forsvaret mod ydre fjender. Det er håbet, at analyserne kan vække den skjulte borg ved Nonnebakken til live, og at de endnu ikke udgravede dele af Aggersborg, Borgring og Fyrkat kan kaste ny viden af sig.

Undersøgelserne er resultat af et samarbejde mellem Odense Bys Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Vesthimmerlands Museum, Museum Sydøstdanmark, Aarhus Universitet og Ludwig Boltzmann Instituttet for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology i Wien.

Det er forskningscenterleder Mads Runge, Odense Bys Museer, der er den danske koordinator på projektet.