Fra Mariager til Grøn i Odense: - Jeg måtte se de tre powerkvinder

Og det gjorde festivalgæsterne. Den ene efter den anden kande øl blev langet over disken til de tørstige gæster. Men også foran burgerbaren stod folk i lange køer for at holde en stabil saltbalance i varmen.

Sangene kan bruges til enhver tid

Nogle af dem, der stod klar foran scenen til Anne Sanne Lis, var venindeparret Heidi Ahler og Ellen Myhrmann. Sammen med en flok veninder stod de klar en halv time før, de tre damer indtog scenen i henholdsvis sølv jakke, blomstret bluse og guld bukser.

- Jeg har ikke set dem spille samlet før, så det blev jeg nødt til nu. De er foregangskvinder, som har hjulpet mig igennem så mange episoder af mit liv. Man kan altid finde en af deres sange, der passer til det humør, man er i, fortalte 59-årige Ellen Myhrmann, der havde taget den lange vej fra Mariager til Odense, for at se den populære trio på scenen.

Eftersom Ellen Myhrmann har lyttet til trioen størstedelen af sit liv, var det næsten også for godt til at være sandt, da de besluttede sig for at gå sammen og optræde.

- Det er virkelig nogle powerkvinder. Jeg har brugt Sannes sange til at hjælpe mig igennem min skilsmisse, og da jeg havde et sygt barn. Lis' sange har jeg brugt flere gange, hvis jeg skulle holde taler til mine veninder. Og Annes sange har jeg også brugt til at bearbejde ting i mit liv, sagde Ellen Myhrmann og fortsatte:

- Selv om jeg måske burde være blevet hjemme i dag, fordi jeg lige har mistet min far, så måtte jeg bare afsted. Deres sange kan kun gøre mig i bedre humør.