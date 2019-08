Fra Instagram til skønhedsklinik: Instagram-succes hjælper Marie til at få opfyldt drømmen

Selvom drømmene er store, mangler Marie Mollerup Andersen stadig at lære meget om det at drive forretning, selskabsskatter og hvad der ellers hører med, når man vil starte egen virksomhed. Der skal knokles, før hun for alvor kan åbne dørene til salonen, som hun har planlagt skal åbne i december.

- Min store passion for mode og skønhed smelter sammen i det her projekt. Jeg vil gerne lave noget, jeg brænder for, som er mit eget, og derfor vil jeg give alt for at komme så langt, jeg kan, med min klinik, siger Marie Mollerup Andersen.

Da avisen tilbage i foråret mødte Marie Mollerup Andersen første gang, havde hun netop passeret 7000 følgere . Tre måneder senere står hun nu med en følgerskare på over 12.000. Det øgede antal følgere har givet den unge influencer så meget blod på tanden, at hun er ved at gøre klar til at lave sin egen skønhedsklinik, "The Beautyroom".

Bruger for meget tid på telefonen

Selv om Marie Mollerup Andersen har mange følgere, er hun flere gange blevet mødt af skeptiske kommentarer fra venner og familie.

- Jeg er tit blevet spurgt, om jeg ikke bruger for meget tid på min telefon, og hvad jeg dog vil bruge alt det Instagram-fis til. Det slår nogle gange lidt imod motivationen, fortæller Marie Mollerup Andersen.

Opstarten af klinikken er ikke kun et bevis for hende selv, at hun kan bruge den indflydelse, hun har fået gennem de sociale medier, til noget håndgribeligt. Klinikken er også et forsøg på at vise udenforstående, at sociale medier som Instagram er et reelt markedsføringsredskab. Som også kan skaffe kunder. Hun har for eksempel allerede foretaget de første øjenvippebehandlinger på briksen, der indtil videre er sat op i dagligstuen.

Den positive respons, hun i mellemtiden har fået, har ændret på holdningen fra hjemmefronten til de mange timer, der er blevet lagt i Instagram-arbejdet.

- Min far fortalte mig for nylig, hvor stolt han var over, at når jeg sætter mig for at gøre noget, at jeg så bare gør det, uanset hvad andre tænker og siger. Det er første gang, mine forældre har vist support for det, jeg har gjort, siden jeg åbnede min Instagramprofil, lyder det stolt fra Marie Mollerup Andersen.