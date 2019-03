Fotoudstilling: Nyt syn på usynlige sygdomme

Fælles for billederne er, at de taget af patienter eller pårørende med en hjernesygdom repræsenteret af en af de syv foreninger Alzheimerforeningen, Epilepsiforeningen. Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Hjernerystelsesforeningen, Parkinsonforeningen og CP Danmark, der tidligere hed Spatiskerforeningen. At de er udvalgt af fotograf Peter M. Madsen, der har set 150 bidrag igennem, og at de kan ses i flere danske byer i denne uge, uge 11.

- Det er virkelig et flot billede, der viser den dobbelthed, som mange hjernepatienter lever med, siger Epilepsiforeningens direktør Per Olesen.

Den samme kvinde er gengivet i profil to gange på fotografiet. På det ene portræt hænger hendes rødblonde hår løst ned ad ryggen; på det andet er håret sat op i en hestehale, så et langt ar fra øverst på issen og ned bag højre øre bliver synligt.

Det er tredje gang, Epilepsiforeningen sammen med de seks øvrige foreninger står bag Hjerneugen, der sætter fokus på hjerneskader og -sygdomme og foreningernes arbejde.

Og i modsætning til meget af foreningens arbejde er udstillingen en måde at komme ud til andre end dens medlemmer på. Per Olesen og hans kommunikationsmedarbejder Per Vad håber, mange andre vil få glæde af udstillingen.

- Den største del af vores arbejde handler om at støtte vores forenings 55.000 medlemmer med relevante medlemstilbud og sende penge til forskning. Selv om vi alene er otte ansatte i foreningens sekretariat, er vores interesse for foreningen den samme som den er for Kræftens Bekæmpelse - de er bare mange flere, siger Per Olesen.

Ifølge de to er hjerneskader generelt et område, der er i vækst, fordi befolkningen bliver ældre, og fordi sundhedsvæsenet er i stand til at redde flere fra sygdomsforløb end tidligere.

Af samme grund har foreningen i samråd med Hovedbiblioteket udstillet en del litteratur, som inddrager epilepsi, i forbindelse med udstillingen, der kan ses i foyeren på Borgernes Hus.

Udstillingen åbner 11. marts klokken 13. Fotografierne kan ses frem til 22. marts.