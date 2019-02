Forvaltning var presset og underbemandet

Ann Christiansens sagsanlæg mod Odense Kommune er interessant, for hendes forløb fandt sted i en periode præget af underbemanding. Her var det ikke ualmindeligt, at fire-fem sagsbehandlere delte helt op til 1500 sager.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens generelle situation er ikke en del af den retssag, som Ann Christiansen har anlagt mod Odense Kommune med krav om en efterbetaling på 311.000 kroner på grund af passivitet.

Men interessant nok stammer hendes sag fra en periode, hvor blandt andet sygedagpenge- og jobrehabiliteringsafsnittet var hårdt ramt af nedskæringer.

Forvaltningen henholdt sig den gang til, at man ikke behøvede at overholde de normale tidsfrister, for hvornår man skulle møde borgerne, på grund af et frikommuneforsøg. Men - som vi tidligere har dokumenteret her på avisen - blev ordningen misbrugt i en spareøvelse, som betød, at flere afdelinger var konstant underbemandet med lange sagsbehandlingstider til følge for mange. Flere steder havde man svært ved at overholde lovgivningen, hvad forvaltningen også erkendte.

I den afdeling, Ann Christiansen blev tilknyttet, var normen i perioder, at fire-fem sagsbehandlere delte 1500 sager. Hun havde derfor ikke en fast sagsbehandler.

Situationen i forvaltningen forværredes i løbet af 2014 og 2015 og førte blandt andet til påbud fra Arbejdstilsynet for at sikre, at "stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer de ansattes sundhed". Og Arbejdstilsynet havde sager i både Jobrehabiliteringscentret, Sygedagpengeafsnittet og Jobafklaringsforløbsafgsnittet i 2015 og 2016.

Det ventes dom i sagen om en måneds tid.