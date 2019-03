Forurening lurer: Boligprojekt lader vente på sig

En plan om at bygge 77 boliger i kanten af Åløkkeskoven lader foreløbig vente på sig. I september kom det frem, at boligselskabet Olav de Linde vil bygge de fritstående punkthuse på mellem tre og fem etager på en grund bag Pakhusgården og ved Mogensensvej. Men foreløbig er planerne ikke mere end skitser, som kommunens By- og Kulturudvalg i efteråret blev præsenteret for efter en besigtigelse i området. Udfordringen for selskabet er, at grunden tidligere blev brugt som losseplads for Roulund og Nordisk Tekstil.

Derfor tages der lige nu jordprøver, der kan få en afgørende indflydelse på, hvorvidt der overhovedet skal bygges eller ej. Det har dog ikke afholdt Åløkkekvarterets Grundejerforening og flere beboere i området fra at tage affære. Da Olav de Linde i den forgangne uge gik i gang med at rydde det første af et stykke underskov, der skal bruges til en stikvej ind til en plads, der af de lokale kendes som cirkuspladsen, førte det til en protestaktion.