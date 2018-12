Forundersøgelse af etape to måske på vej

Flertal i Folketinget er tæt på at afsætte 15 millioner kroner til en forundersøgelse af en eventuelt etape to af letbanen i Odense.

Mens de første skinner til etape et af Odenses letbane endnu ikke er lagt i jorden, så kan et flertal i Folketinget uden om regeringen være på vej til at afsætte 15 millioner kroner, så der kan laves en forundersøgelse af en eventuel etape to af projektet.

Endnu mangler enkelte detaljer dog at falde på plads.

En eventuel anden etape er planlagt til blandt andet at skulle føre letbanen til Vollsmose.

Pengene, der måske er på vej, kommer fra forliget "Bedre og billigere kollektiv trafik", som årligt giver i nærheden af milliard kroner til fordeling på transportområdet. Forliget er indgået af de røde partier plus Dansk Folkeparti, mens de nuværende regeringspartier K, V og LA ikke er med.

Transportordfører for Socialdemokratiet Rasmus Prehn understreger, at etape to "ikke venter lige om hjørnet". Men han tror på mere letbane ude i fremtiden.

- Det handler om at udvise rettidig omhu. Vi tror, det flotte, store og visionære arbejde, Odense laver med letbanen, meget vel kan gå hen og blive så stor en succes, at man med tiden får et behov for at udvide, siger Rasmus Prehn, der tilføjer:

- Nu forbereder vi det, og så får vi noget mere viden. Og hvis vi så stadig synes, det (etape to, red.) er en god idé, kan vi prøve at finde pengene til det i løbet af de kommende år.

Dansk Folkeparti er også med på at få en lavet en forundersøgelse. Men transportordfører Kim Christiansen er mere lunken i sin tro på yderligere en letbaneetape i Odense.

- Vi kan godt bakke op omkring, at den her forundersøgelse bliver lavet. Men det betyder ikke, at vi siger, etape to skal gennemføres. Og det er slet ikke det samme som at sige, at vi finder penge (fra staten, red.) at bidrage med, for det har jeg svært ved at se for mig, siger han.

Odense Kommune sparer årligt et millionbeløb op for en dag at kunne udbygge letbane med anden etape.

Indtil starten af 2017 var det planen, at etape to med statslig medfinansiering kunne stå klar i 2025. I februar 2017 viste det sig dog, at der var fejl i udregningen, således at etape to tidligst kan stå klar i 2028. Anlægges etape to uden statslig medfinansiering, betyder regnefejlen, at åbningen må skubbes fra 2027 til 2031.

En formel beslutning om at bygge etape to er ikke truffet. De fleste partier i byrådet taler varmt om tanken, men V og DF er skeptiske. Begge partier ønsker først at se letbanens etape et køre, inden de er klar til at overveje, om anden etape skal gennemføres.