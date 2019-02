Forud for massefyringer: - Det kommer til at gøre rigtig ondt

Medarbejdere i Odense Kommunes administration går en hård tid i møde, efter Økonomiudvalget onsdag blev enige om at skære 100 stillinger væk. Fællestillidsrepræsentant mener, at der bliver tegnet et forkert billede af administrationens rolle.

Betina Andersen er fællestillidsrepræsentant for DJØF og repræsenterer alle akademikere, ansat i Odense Kommune. Hun kalder besparelsen for voldsom.

- Det kommer helt sikkert til at gøre rigtig ondt. Det er ikke lang tid siden, at vi sidst skulle spare i administrationen, og det er altså ikke sådan, at der sidder medarbejdere, der ikke lavet noget, siger Betina Andersen.

Hun peger på, at besparelserne typisk kommer i bølger, hvor politikerne først vælger at skære i administrationen, hvorefter de nogle år senere må erkende, at man bliver nødt til at gå den anden vej og ansætte flere for at kunne leve op til de mange forpligtelser i forhold til eksempelvis ventelister, som en kommune skal.

Betina Andersen mener i det hele taget, at der bliver tegnet et forkert billede af administrationens rolle i forhold til velfærden.

- Jeg kan godt forstå, at man kan male et billede af, at det er pædagogerne, lærerne og sosu-assistenterne, der sikrer velfærden, men så enkel ser virkeligheden altså ikke ud. Alt, hvad vi laver, handler om at sikre borgerne den bedste velfærd, men nu risikerer man at ende i en situation, hvor pædagogerne skal sidde og rode med en masse administrativt arbejde selv. Det giver ikke flere timer sammen med børnene, siger Betina Andersen.

Samme holdning gav HK Midts formand, Pia Tørvingm, udtryk for umiddelbart efter, at borgmester Peter Rahbæk Juel først kom med oplægget til den markante besparelse på administrationen. Ifølge hende er der en unaturlig opdeling mellem kolde og varme hænder i kommunerne.

- Når man skærer ned på det administrative personale, kan det ende med, at man ikke udnytter nogle af de muligheder, der er for at hente penge hjem fra refusioner og statslige puljer. Og så kommer det i stedet til at koste flere penge. Det kan man se eksempler på beskæftigelsesområdet, lød det Pia Tørving.