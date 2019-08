Fortrøstningsfuld formand håber på bofællesskaber

Hos Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) forklarer direktør Jacob Michaelsen, at når de tidligere har bygget bofællesskaber til eksempelvis seniorer, så sker det på baggrund af henvendelser fra borgere og en fornemmelse af efterspørgsel. Når efterspørgslen er markant nok, tager boligselskabet fat i kommunen, som så bidrager med midler til etableringen af et byggeri.

- Det virker til, at der er noget interesse. Jeg synes, det lyder rigtig fint, at Søren Windell er åben over for dialog. Jeg er glad for, at han nu har sagt det i medierne. Så vil jeg hænge ham op på det. Han er jo den øverste chef for det område i Odense Kommune, så hvis der skal ske noget på det plan, så er det også ham, der skal være medspiller. Så forventer jeg, at der også sker noget handling, og det skal vi nok selv bidrage med. Det første er selvfølgelig, at vi kontakter boligselskaberne og hører, hvordan vi kan gribe det an, siger hun.

Nu er det handicapforeningens plan at kontakte de almene boligselskaber for også at skabe opmærksomhed der, fortæller Maj-Britt Emborg.

Formand for foreningen for børn og unge med handicap og deres familier (FBHF), Maj-Britt Emborg, er fortrøstningsfuld, efter at rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell (K), har åbnet for en dialog mellem de almene boligselskaber og unge fysisk handicappede.

Hvis nogen kunne have interesse i at høre mere om et bofællesskab for mennesker med fysisk handicap og studerende inden for det socialfaglige område og eventuelt selv at bo i et, må de gerne kontakte på Maj-Britt Emborg på: maj-britt-emborg@hotmail.com

Blandede bofællesskaber

Jacob Michaelsen understreger, at han er åben over for bofællesskaber for fysisk handicappede. Dog vil det altid være kommunen, der skal være inden over beslutningen.

- Vi kan bestemt godt se os selv i det, men jeg tror, det er nyt for os, at der er et behov fra denne gruppe. Ud fra artiklen (i Fyens Stiftstidende onsdag, red.) virker det ikke til at være et kæmpestort behov, men der er måske en gruppe på 10 til 20 mennesker, som tænker, det kunne give dem mere livskvalitet. Så kunne man godt arbejde videre ud ad det spor, siger Jacob Michaelsen, som især er åben over for idéen om at etablere blandede bofællesskaber, som Maj-Britt Emborg tidligere har foreslået.

Maj-Britt Emborg har svært ved at sige, hvor stort behovet præcist er. Ifølge hende kan mange af de unge med fysisk handicap føle, at de sidder fast i de kommunale tilbud, hvor de deler faciliteter med mentalt handicappede eller ældre. Samtidig kan de have svært ved at finde ressourcer og overskud til at sætte sig ind, hvad der ellers er af muligheder.

- Kommunen ved, hvem der bor forkert, og de ved, hvem der er blevet placeret som fysisk handicappede og bor sammen med udviklingshæmmede. Det ved de, fordi det er dem, der har givet dem de tilbud. Det har jeg ikke adgang til at vide noget om. Men jeg står med en gruppe unge mennesker, der godt kunne tænke sig at flytte, siger hun.