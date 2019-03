Forsvundne kemikalier: Ny politianmeldelse lurer

Odense Kommune mener, at der er grundlag for at politianmelde Seden Ejendomsinvest, hvis virksomheden fortsat ikke kan dokumentere, hvad der er sket med de mange ton kemikalier, der tilsyneladende er forsvundet fra en erhvervsbygning i Seden siden foråret 2017. Det viser en ny aktindsigt i sagen.

Kemikaliesagen fra Seden i én sætning I en række artikler siden begyndelsen af februar har avisen kunnet afsløre, at der mangler at blive redegjort for tonsvis af kemikalier, der tilsyneladende er forsvundet efter virksomheden Printlines konkurs i slutningen af 2016, mens de tilbageværende 31 ton kemikalier er blevet håndteret særdeles lemfældigt og opbevares lige ved siden af erhvervslokaler, hvor en større gruppe polske arbejdere indtil for nylig har boet i månedsvis.

Besluttes i løbet af kort tid Seden Ejendomsinvest, der ejer bygningen, har nemlig stadig ikke - godt en måned efter, avisen bragte de første afsløringer - været i stand til at dokumentere over for Odense Kommune, hvad der er sket med de mange ton kemikalier, der er forsvundet. Hvis bortskaffelsen ikke kan dokumenteres, betyder det, vurderer Odense Kommune, at der er grundlag for at bede politiet efterforske sagen. Vurderingen blev forelagt By- og Kulturudvalget den 5. februar. "Såfremt opgørelsen af kemikalier på ejendommen sammenholdt med den allerede fremlagte opgørelse fra kurator, ikke kan underbygges med dokumentation fra ejeren, vil der være grundlag for at indgive politianmeldelse", fremgår det af et notat, avisen har fået aktindsigt i. Boie Skov Frederiksen, afdelingschef i Erhverv og Bæredygtighed hos Odense Kommune, oplyser, at der endnu ikke er truffet nogen endelig beslutning om politianmeldelse eller ej. - Men det sker i løbet af få dage, tilføjer han.

Afviser bortskaffelse Odense Kommune politianmeldte den 12. februar Seden Ejendomsinvest og Årslev Entreprenørforretning for ulovlig indkvartering af en større gruppe polske arbejdere tæt på kemikalielageret, hvor der stadig står stærke syrer, der kan være livsfarlige, hvis der sker et udslip. Det skete, efter Fyens Stiftstidende kunne billeddokumentere, hvordan kommunens tilsynsfolk på et varslet tilsyn den 5. februar blev ført bag lyset, efter alle tegn på den ulovlige indkvartering var blevet fjernet i timerne op til, at tilsynet skulle finde sted.

I et forsøg på at undgå nye problemer, har Seden Ejendomsinvest og selskabets advokatfirma Maare Advokater siden avisens første afsløringer forsøgt at drage tvivl om den liste, som Fortum (det tidligere Kommunekemi i Nyborg, red.) i foråret 2017 udarbejdede. Listen viste, at der på det tidspunkt stod cirka 78 ton kemikalier på ejendommen mod i dag 31 ton ifølge en liste, Seden Ejendomsinvest selv udarbejdede i januar i år. "Advokaten anfører, at ejer stiller spørgsmålstegn ved de af kurator opgjorte mængder", skriver Odense Kommune embedsfolk i et notat, hvor Seden Ejendomsinvest også oplyser, at der - ud over et beskedent antal ton, som er blevet solgt - ikke er fjernet yderligere. "Der er ikke fjernet andre kemikalier fra ejendommen og fejlen, mener ejeren, ligger i kurators opgørelse", skriver embedsfolkene efter at have afholdt møde med direktør og medejer i Seden Ejendomsinvest Torben Brandt Rasmusssen og advokatfuldmægtig Ali Khan fra Maare Advokater. Kommunens afdelingschef Boie Skov Frederiksen siger dog tirsdag, at han samlet set ikke ser nogen grund til at betvivle listen, Fortum lavede i foråret 2017. - Vi har ikke nogen grund til at betvivle nøjagtigheden i listen, siger han. Maare Advokater, der repræsenterer Seden Ejendomsinvest i sagen, er samtidig også Torben Brandt Rasmussens arbejdsgiver, da han til daglig er ansat som administrationschef i advokatfirmaet.

Kloak undersøgt Mens Odense Kommune har forsøgt at få Seden Ejendomsinvest til at dokumentere, hvor de forsvundne kemikalier er, har Vandcenter Syd foretaget en række inspektioner og prøver af kloaknettet omkring ejendommen i Seden. Odense Kommune skal på et møde onsdag drøfte prøveresultaterne med Vandcenter Syd, og først efter det ønsker kommunens embedsfolk at udtale sig om, hvad undersøgelserne viser.