ODENSE: Vi skrev torsdag om Fyns Politi, Beredskab Fyn og Hjemmeværnet på Fyns Et liv i Uniform-arrangement lørdag, hvor store som små kan opleve de myndigheder, der daglig samarbejder om at støtte Fyn og med aktiviteter og konkurrencer for hele familien. Nu er nyheden om et prominent besøg dukket op: Forsvarsminister Trine Bramsen besøger eventet klokken 13.30 med det formål at få talt med så mange af dem, der gør en forskel på Fyn. Hun når også at overvære den store samlede opvisning klokken 14. Stedet er Vibelundvej 70 fra klokken 10 til 15. /RAS