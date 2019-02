Forsvarsadvokat om borgmesters Facebook-opslag: Nedladende og helt skævt

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage er vant til, at Peter Rahbæk Juel (S) langer ud efter hende på Facebook, men denne gang er han med til at undergrave befolkningens tillid til retssystemet ved som politiker at blande sig i noget, han ikke skal blande sig i, mener hun.

- Det er ikke kønt, for det er med til at undergrave befolkningens tillid til retssystemet, når en politiker offentligt kritiserer domstolenes afgørelser i konkrete sager, og giver udtryk for, at en konkret dom er forkert og at retten har været for blødsøden, siger Mette Grith Stage.

I samme opslag beskyldte borgmesteren Østre Landsret for at "være slap i koderne"

- Jeg opfatter det som om, at borgmesteren virkelig har set sig ond på mig, men jeg forstår faktisk ikke, hvorfor jeg er så meget en torn i øjet på ham. Han gør, hvad han kan for at beklikke mig og min integritet. Jeg synes bestemt ikke, det er særlig behageligt, men det får mig nu ikke til at stikke halen mellem benene og undsige mine klienter, siger den landskendte forsvarsadvokat.

- Det virker lidt bizart, at borgmesteren i et opslag på Facebook for få dage siden skriver, at man skal tale ordentligt til hinanden, og at kommunens medarbejdere blot administrerer efter de regler og rammer, som folkevalgte instanser har vedtaget - og så samtidig fortsætter sine årelange udfald mod mig. Jeg passer sådan set også bare mit arbejde.

Kun sigtet, ikke dømt

Den 41-årige Mohammed Daabas blev torsdag fremstillet og varetægtsfængslet i et grundlovsforhør ved Retten i Odense sigtet for have videreoverdraget store mængder heroin, der skal være blevet solgt i og omkring Odense. Han er fortsat kun sigtet og nægter sig skyldig.

I Facebook-opslaget konstaterer borgmesteren, at den tidligere bandeleder har brugt tiden i exitprogrammet "til at fortsætte sit hensynsløse kriminelle liv", som han udtrykker det, og at han "håber at landsretten har lidt mere ben i næsen denne gang, hvis han kendes skyldig og sagen ankes dertil".

- Det er helt skævt, at borgmesteren på et tidspunkt, hvor min klient alene er sigtet, men ikke dømt, og i øvrigt nægter sig skyldig, ret klart opfordrer landsretten til at dømme hårdt under en eventuel ankesag. Det er i hvert fald sådan, jeg opfatter borgmesterens bemærkning om, at landsretten bør have "mere ben næsen denne gang", siger Mette Grith Stage.

Hun finder det også ubehageligt for en sigtet, at en højtstående politiker udtaler sig offentligt i så utvetydige vendinger om en sag. Ikke alene kan det svække troen på retssikkerheden for den pågældende, men også så tvivl om, hvorvidt udtalelser fra en borgmester kan påvirke domstolenes afgørelser.