Forsvarsadvokat og landsret hænges ud af Odense-borgmester

Peter Rahbæk Juel (S) opfordrer i et usædvanligt opslag på Facebook retssystemet til at have "mere ben i næsen". Samtidig kalder han konsekvent en forsvarsadvokat "Black Army-advokaten".

Odense: Torsdag blev den 41-årige Mohammed Daabas varetægtsfængslet i fire uger med sigtelse for at have overdraget store mængder heroin. Det fik torsdag aften Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, til at rose Fyns Politi for efterforskningen, der har stået på siden oktober 2018.

I et opslag på Facebook skriver borgmesteren, at "det er godt arbejde af Fyns Politi", og at han håber, landsretten har "lidt mere ben i næsen", hvis Mohammed Daabas kendes skyldig, og sagen bliver anket til landsretten.

Peter Rahbæk Juel henviser til den tidligere Black Army-leders seneste optræden i retten, hvor han blev dømt for at have beordret et overfald på en 31-årig mand på Uno-X-tankstationen på Åsumvej i Odense i begyndelsen af marts 2017. Her overfaldt fire mænd den 31-årige, fordi han ifølge anklageskriftet havde sagt noget dårligt om Daabas-familien.

I Retten i Odense blev Mohammed Daabas idømt otte måneders fængsel, men i Østre Landsret fik han to måneders rabat. Mette Grith Stage var forsvarer for Mohammed Daabas i landsretten, og Peter Rahbæk Juel spekulerer i sit opslag på Facebook på, om det var hendes erklæring om, at "hendes faste klient ville gå i exit-program, fraflytte Vollsmose og vælge det kriminelle liv fra," som gjorde "landsretten slap i koderne".

Efter fængslingen torsdag konstaterer borgmesteren, at Mohammed Daabas øjensynligt har fortsat sin kriminelle løbebane: "Og jeg gætter, at Black Army-advokaten tager endnu en omgang med stamkunden," skriver Peter Rahbæk Juel, som opfordrer landsretten til at have "lidt mere ben i næsen", hvis Mohammed Daabas dømmes i den aktuelle narkosag og anker dommen.

Fyens.dk har, indtil videre uden held, forsøgt at få en kommentar fra Peter Rahbæk Juel.