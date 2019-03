Der var flere ting, som forsvarsadvokaterne for de fire tiltalte i sagen om gruppevoldtægt i Kongens Have var enige om, da de gav deres afsluttende bemærkninger til dommere og nævninge på sagens tredjedag.

Samtlige forsvarere konstaterede, at der var stor forvirring omkring hele episodens tidsforløb. Hver især mente de også, at det ikke kunne bevises, at netop deres klient havde begået forbrydelser af seksuel karakter.

Den hjemløse tiltalte nægtede sig stadig skyldig. Det trods af, at hans dna-spor blev fundet i den forurettede kvindes undertøj og under hendes negle. Han nægtede at aflægge forklaring til retten, men de andre tiltalte har fortalt, at han havde frivillig sex med forurettede. Hans forsvarer mente, at dna-beviserne ikke i sig selv i nok, og sagens øvrige forhold gav begrundet tvivl.

Den næste forsvarer var af en anden overbevisning. Han repræsenterede den tiltalte, som har erkendt, at han tog kvælertag på den forurettede kvinde.

- For mig er det helt åbenbart, at der er begået en voldtægt. Det er også åbenbart, hvem der har gjort det, sagde forsvareren med en tydelig henvisning til den hjemløse tiltalte.

- Men hold fast i rollefordelingen. Min klient har ikke været med i de seksuelle overgreb, fortsatte han.

I det omfang bakkede han op om anklagerens bemærkninger.

- Dna-bevis fra tiltalte (den hjemløse, red.) viser, at han selvfølgelig har haft sex med forurettede. Det er også forurettedes forklaring, at tiltalte voldtog hende. Alle de forklaringer vi har hørt - og tiltaltes manglende forklaring - er med til at pege på ham, sagde anklager Jacob Thaarup.