Forsvarer syg: Retssag om grov gruppevoldtægt i Kongens Have udsat til foråret

En sag om en grov gruppevoldtægt i Kongens Have i juni kommer ikke for Retten i Odense inden jul. Sagen skulle være begyndt tirsdag den 4. december, men er på grund af sygdom flyttet til foråret 2019.

Anklageren ønsker ikke at fortælle om sagens detaljer før selve retssagen, men oplyser, at den forurettede i sagen er en 43-årig kvinde fra Odense, som meldte voldtægten til politiet og gav navnene på tre personer, som blev varetægtsfængslet 5. juni. En fjerde person har siddet varetægtsfængslet siden 12. juni.

Med seks nævninge, fire forsvarere, en anklager, tre juridiske dommere samt krav om en større retssal er det lidt af et puslespil at finde en ledig plads i kalenderne. Men det er lykkedes i den udskudte sag om en grov gruppevoldtægt, som skal være blevet begået i Kongens Have den 5. juni klokken halv et om natten.

Mangler mentalundersøgelse

De fire tiltalte er anklaget for voldtægt og medvirken til voldtægt af særlig farlig karakter.

Ifølge anklageskriftet blev den 43-årige kvinde både sparket og slået, inden hun blev tvunget til oralsex og udsat for voldtægt af to af de tiltalte mænd, mens hun var bundet på hænder og fødder og kneblet med et klæde.

Anklagemyndigheden vil have en af de tiltalte idømt en anden foranstaltning end fængselsstraf. Derfor skal der foretages en mentalundersøgelse af den 34-årige mand, ligesom retslægerådet skal tage stilling til foranstaltningen. Det er endnu ikke sket, men udsættelsen af sagen sker ikke af den grund.

- Det har været kendt et stykke tid, at disse ting manglede, fortæller Stephanie Reby.

Hun oplyser, at man i sådanne situationer kan vælge at få retten til at tage stilling til, om de tiltalte er skyldige eller ej og derefter dele sagen op, så nogle kan få deres dom, mens sanktionen til den, hvor der mangler mentalundersøgelse og retslægerådets erklæring, kan afgøres senere.

Det er den 34-årige mand, der sammen med en 33-årig mand, er tiltalt for voldtægt af særlig farlig karakter. En 27-årig kvinde og en 34-årig mand er tiltalt for at have medvirket.