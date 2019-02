Forsøgte at undgå letbane-forsinkelse: Kombineret byggeri var for farligt

Odense Kommune forsøgte til det sidste at undgå en forsinkelse af letbanens driftsstart og undersøgte blandt andet muligheden for at kombinere byggeriet af to, store karréer med anlæggelsen af de omkring 200 meter letbane på samme sted.

Flere mulige løsninger har været i spil for at undgå den forsinkelse af letbanens driftsstart, som nu er en realitet.

Letbanen vil nu først kunne tage imod passagerer efter sommeren 2021. Og det skyldes ikke mindst, at letbanen bliver nødt til at vente på, at AP Pension får bygget de to nye karréer mellem Overgade og Vestergade, der skal ligge ovenpå de to parkeringskældre, som ikke fik lagt dæk på til tiden.

Det betyder konkret, at Odense Letbane først kan få adgang til strækningen på omkring 200 meter den 1. juni 2020 og ikke - som hidtil planlagt - den 1. maj i år.

Ifølge stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen forsøgte Odense Kommune og Odense Letbane til det sidste at finde en løsning for at undgå en forsinkelse.

- Det er lidt ligesom at komme til et uheldssted, hvor det først handler om at stoppe ulykken og så forsøge at redde patienten, siger Stefan Birkebjerg Andersen, der peger på, at der var flere løsninger i spil.

En af de muligheder, der blev undersøgt mest tilbundsgående, var en kombination af byggeriet af de to karréer og letbanen. Men den endte med at blive fravalgt, fordi det ville indebære en øget risiko for uheld på byggepladsen og desuden gøre en af Danmarks mest komplekse byggepladser endnu mere kompleks.

- Efter kontrakten har AP Pension 15 måneder til at bygge de østvendte facader, der peger ud mod letbanen. Vi har forsøgt at afsøge muligheden for, at vi kunne bygge letbanen samtidigt med, at de østvendte facader på de her ret store karréer blev bygget. Vi har blandt andet haft kigget på, om man kunne lave en overdækning over dem, der skulle arbejde med letbanen. Men vi har måttet konstatere, at det rent byggeteknisk og ikke mindst sikkerhedsmæssigt ikke har kunnet lade sig gøre, siger Stefan Birkebjerg Andersen.